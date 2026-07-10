El Gobierno ruso admite "déficit" de combustible y "colas" en las gasolineras

Moscú, 10 jul (EFE).- El vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció este viernes la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores.

"Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan establemente. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que las refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones" ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia de noticias TASS.

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No obstante, matizó que Rusia "tiene suficiente capacidad de producción" para garantizar la demanda.

"En general estamos abastecidos a plenitud. E incluso hasta exportamos", aseveró.

Según Nóvak, "nuestros principales productores de hidrocarburos mantienen los precios al nivel de la inflación" como parte de la campaña para contener el precio del combustible.

Anteriormente, el vice primer ministro declaró a TASS que Rusia cuenta con capacidad para garantizar las necesidades del mercado interno, pero el pánico de los consumidores incrementó la demanda "aproximadamente entre un 20 y un 30 %".

Además, señaló que estos productores (Rosneft, Gazprom Neft y Lukoil, entre otros) gestionan aproximadamente 9.000 de las casi 30.000 gasolineras del país, el resto de las cuales pertenecen a operadores independientes.

Las autoridades rusas se han resistido a admitir la crisis por la falta de abastecimiento de combustible provocada por los constantes ataques ucranianos contra la industria petrolera y la infraestructura logística del país.

No obstante, el Gobierno tuvo que prohibir esta semana la exportación de gasolina y diésel, mientras el Kremlin admitió la posibilidad de importar hidrocarburos para paliar la crisis.

Varias plataformas digitales rusas han puesto en marcha estos días unos mapas interactivos que muestran en tiempo real las gasolineras rusas en las que los vehículos pueden repostar en medio de los problemas de desabastecimiento.

Según medios internacionales, la crisis de combustible provocada por los ataques ucranianos a las refinerías rusas ha afectado a un tercio de los aproximadamente 145 millones de habitantes del país. EFE