Corea del Norte reforzará su fuerza nuclear y aumentará sus capacidades en materia de Inteligencia

Las autoridades de Corea del Norte han informado este viernes de que tienen previsto reforzar su fuerza nuclear "tanto en calidad como en cantidad" y ampliar el papel de su agencia de Inteligencia militar, que se centra fundamentalmente en cuestiones relacionadas con Corea del Sur.

La medida surge a raíz de una reunión entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, con representantes de las Fuerzas Armadas. Durante su encuentro, ha incidido en la necesidad de que el Ejército debe tener "un papel en el desarrollo del Estado" norcoreano, según informaciones de la agencia estatal de noticias KCNA.

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"El Ejército Popular debe desempeñar invariablemente un papel protagónico y fundamental no solo en la defensa del socialismo, sino también en la lucha por el desarrollo integral del Estado", ha reivindicado Kim, que ha defendido que "solo construyendo un Ejército fuerte, controlando y conteniendo todas las amenazas con su poderosa fuerza, será posible alcanzar la verdadera paz".

Durante la reunión, el líder norcoreano ha firmado hasta siete órdenes adscritas al ámbito militar y ha dado pie a la confirmación de estrategias concretas para "dar un nuevo impulso a la revolución en la educación militar".

Así, las autoridades han apostado por "modernizar la infraestructura técnica de los sistemas de combate (...) e impulsar un plan para estandarizar, especializar y modernizar las bases militares con visión de futuro", según las citadas informaciones.

"En la reunión se sugirieron tareas y maneras de ampliar de forma multifacética las funciones y misiones de la Oficina General de Reconocimiento e Inteligencia (GRIB)", han indicado, al tiempo que han descrito la agencia como un organismo que desempeña "un papel fundamental en el control de las amenazas de los enemigos potenciales y en la recopilación de información clave".

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Además, han apostado por "mejorarar las capacidades de reconocimiento militar e Inteligencia de forma radical".

El anuncio llega a medida que Corea del Norte rechaza los supuestos acercamientos por parte del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y sigue calificando a Seúl como su enemigo "más hostil". Asimismo, las autoridades siguen declarando que elpaís es un Estado nuclear, una cuestión que es "irreversible", al menos de momento.

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