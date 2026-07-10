Apollo invertirá 3.000 millones en una empresa conjunta con Bayer

La farmacéutica Bayer ha cerrado un acuerdo con la gestora de activos Apollo por un valor de 3.000 millones de euros bajo el que el fondo adquirirá una participación minoritaria en una nueva entidad que gestionará el negocio de anticonceptivos reversibles de larga duración del laboratorio alemán.

Bayer mantendrá el control operativo del negocio y la participación mayoritaria, con lo que esta operación no supondrá ningún cambio en la estrategia ni en las actividades comerciales.

La transacción está prevista que finalice en el tercer trimestre de este año, quedando sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio y a las condiciones habituales de cierre.

Bayer ha contado con el asesoramiento de BofA Securities y Deutsche Bank en la parte financiera y de Linklaters LLP como asesor legal. Por su parte, Apollo contó con los asesores legalres Latham & Watkins, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison y NautaDutilh.

PUBLICIDAD

"Esta transacción representa una solución de financiación estratégica que fortalece nuestra estructura de capital a la vez que preserva el control operativo total sobre este negocio farmacéutico clave. Mejora nuestra flexibilidad financiera a medida que gestionamos las mayores necesidades de liquidez este año relacionadas con los vencimientos de bonos y los procedimientos judiciales, al tiempo que continuamos ejecutando nuestras prioridades a largo plazo", ha declarado la directora financiera de Bayer, Judith Hartmann.

"Nos enorgullece invertir en el negocio de Bayer, líder mundial en ciencias de la vida y una emblemática empresa alemana. Esta transacción refleja el propósito fundamental de la plataforma 'High Grade Capital Solutions' de Apollo: proporcionar capital amplio, flexible y a medida a corporaciones de primer nivel, lo que permite a Bayer fortalecer su balance general manteniendo el control operativo total sobre un negocio clave", ha indicado el socio de Apollo, Jamshid Ehsani.

PUBLICIDAD