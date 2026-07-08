Agencias

Rutte respalda que Estados Unidos reaccione "con firmeza" tras ataques de barcos a Irán

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Ankara, 8 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada contra varias localidades en el sur de Irán y avaló que ese país reaccione "con firmeza".

"Creo que era absolutamente necesario porque, cuando hay un alto el fuego e Irán básicamente lo está violando y hemos visto lo que sucedió ayer con los ataques a los barcos, creo que es totalmente crucial que Estados Unidos reaccione con firmeza", dijo Rutte a su llegada a una cumbre de la OTAN. EFE

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