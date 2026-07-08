Belén Rodríguez, atropellada en el centro de Madrid: "No es tan fácil morirse como la gente cree"

Susto para Belén Rodríguez que, en el punto de mira por la 'discusión' que protagonizó con Carmen Borrego en la boda de Suso y Marieta -la hija de María Teresa Campos le habría reprochado que se cambiase de porque Diego Matamoros, 'archienemigo' de su sobrina Alejandra Rubio, aprovechó que el sitio se había quedado libre para sentarse a su lado- ha sufrido un atropello este martes en el centro de Madrid.

Ha sido la propia colaboradora la que ha relatado en primera persona su accidente en su reaparición en 'El verano se mueve', tirando de sentido del humor para tranquilizar a su entorno y a sus seguidores explicando qué sucedió y celebrando que afortunadamente no ha sido nada grave y todo se ha quedado en un par de 'rasguños'.

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"Estaba mandando audios, siempre voy despistada con el móvil. Salía de mi casa, iba al gimnasio y de repente me ha atropellado un coche, me he visto debajo de las ruedas" ha contado, reconociendo que "me he llevado un susto grande porque verme debajo de un coche es de las cosas que todavía no me habían pasado en la vida".

"Me he hecho daño. Me duele mucho el codo porque me he hecho dos heridas grandes, pero dentro de lo que podría haber sido que me podia haber dado un golpe en la cabeza, estoy más o menos bien y me gustaría tranquilizar a mi gente, que ya hemos pasado mucho en la vida. Decirles que estoy bien, que no he podido llamar a todo el mundo. Estoy magullada y herida, pero bien" ha continuado con una sonrisa mostrando los vendajes que lleva en el codo. "No es tan fácil morirse como la gente se cree. Al final aquí seguimos", ha apuntado tirando de sentido del humor.

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Agradecida, ha revelado que la conductora del vehículo "era maravillosa y se ha portado conmigo fenomenal. Le ha dado un ataque a la pobre, lloraba. Se ha ofrecido a llevarme al médico y me ha llamado posteriormente a ver cómo me encontraba". "Me he preocupado por el coche, porque me ha dado tal golpetazo... mira mi nivel de empatía. Ha sido un golpe fuerte, me ha dado con el capó y luego me ha pasado con las ruedas, por eso tenía todo negro", ha expresado, agradeciendo a la conductora que se haya volcado con ella "cuando podía haber dicho que yo iba despistada, pero se ha preocupado por mí".