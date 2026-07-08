Cuba acusa a EEUU ante la ONU de "castigo colectivo" por el bloqueo sobre la isla

Cuba y Estados Unidos han protagonizado un enconado enfrentamiento en la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, convocada a petición de La Habana, que ha llegado a acusar a Washington de "castigo colectivo", bajo el título 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba'.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado a Estados Unidos de librar una "guerra multidimensional y no convencional" contra su país, la cual "se ha vuelto cada vez más cruel en los últimos siete meses".

Equiparando el bloqueo energético a uno naval, como acto de guerra, el jefe de la diplomacia cubana ha subrayado que el acceso de Cuba al suministro de combustible se ve obstaculizado por "amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales" e intimidación a petroleros por parte del Ejército estadounidense.

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A estas presiones se suman, ha alegado, "acciones sin precedentes de carácter extraterritorial extremo" que ha vinculado con el objetivo "macabro" de provocar una crisis humanitaria y la desestabilización total de Cuba. Esto "impulsaría con fuerza una intervención militar imperialista" y provocaría un baño de sangre, ha argüido.

"En estos meses se ha multiplicado el daño humanitario a nuestra población", ha alertado el ministro, citando "el deterioro de la calidad de vida, la reducción de fuentes de subsistencia, la limitación a las potencialidades de desarrollo personal, familiar y social, (y) la violación masiva, flagrante y sistemática de los Derechos Humanos de todo un pueblo", un conjunto que ha calificado como "un acto de castigo colectivo".

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Al hilo, ha afeado al Gobierno de Estados Unidos, y en especial a su Departamento de Estado --liderado por el hijo de cubanos Marco Rubio--, que "difunden la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino solamente contra el Gobierno".

"Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo. Incluso pregunten a los diplomáticos, corresponsales y otros extranjeros que viven en Cuba", ha rebatido tras subrayar que "el bloqueo asfixia y mata silenciosamente".

EEUU INSISTE EN QUE "EL COMUNISMO NUNCA FUNCIONÓ"

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, ha sostenido que, a pesar de las conversaciones sobre un apagón, "siempre parece haber suficiente energía para la dictadura cubana".

En efecto, ha asegurado, suficiente energía para que "el aparato de propaganda cubano" pueda "recortar, publicar y traducir las mentiras que están difundiendo desde este cuerpo, una vez más, por todo el mundo".

Alegando que "el comunismo nunca funcionó, (...) no funciona ni funcionará", el diplomático norteamericano ha instado al Ejecutivo cubano a que "cambie de actitud, devuelva la luz a su pueblo", apuntando asimismo a manifestaciones en 2021 de cubanos "hartos de un régimen que acumula miles de millones mientras su pueblo muere de hambre".

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El debate, en el que La Habana ha contado con apoyo de alianzas internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Grupo de los 77 --del que forman parte más de 130 países-- y China, ha estado precedido de las protestas por la celebración del mismo emitidas por el diplomático estadounidense Jeffrey Bartos, que ha denunciado un "despilfarro" de 84.000 dólares de fondos de la ONU para una sola reunión de tres horas.

Con esa cantidad "podríamos alimentar a 3.500 niños cubanos durante un mes", ha manifestado, poco antes de afear que "el régimen cubano ya tiene un espectáculo anual de encubrimiento en este organismo", en alusión a la tradicional votación sobre una declaración para poner fin al bloqueo estadounidense sobre la isla.

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