Rutte respalda que Estados Unidos reaccione "con firmeza" tras ataques a barcos de Irán

Ankara, 8 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques lanzados por Estados Unidos entre el martes y este miércoles contra varias localidades en el sur de Irán, en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales, y avaló que ese país reaccione "con firmeza".

"Creo que era absolutamente necesario porque, cuando hay un alto el fuego e Irán básicamente lo está violando y hemos visto lo que sucedió ayer con los ataques a los barcos, creo que es totalmente crucial que Estados Unidos reaccione con firmeza", dijo Rutte a su llegada a una cumbre de la OTAN.

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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) llevaron a cabo el martes una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el mando militar estadounidense.

Estados Unidos anunció ataques contra más de 80 objetivos de la República Islámica, mientras que Teherán denunció que la ofensiva dejó varios heridos en el sur del país, y denunció que esta es una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente pactado en junio entre Washington y Teherán.

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Según recoge la prensa local, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló que estos ataques constituyen "una violación clara del Memorando de Entendimiento" que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio, al tiempo que hizo "una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo".

Más de 60 pequeñas embarcaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que se encontraban en esta estratégica vía fueron atacadas "para menoscabar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional que fluye a través del corredor comercial internacional", señaló en X el Centcom. EFE

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