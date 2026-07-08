Ucrania ataca refinerías rusas en las regiones de Sarátov y Tatarstán

Moscú, 8 jul (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada noche refinería rusas en las regiones de Sarátov y Tatarstán, según informaron hoy redes sociales y medios rusos y ucranianos.

El canal ucraniano Exilenova+, especializado en informaciones sobre ataques de drones contra la retaguardia rusa informó a lo largo de la madrugada y la mañana del miércoles de ataques contra la refinería de Sarátov y contra la empresa petroquímica Nizhnekamskneftejim, en Tatarstán.

PUBLICIDAD

El canal independiente ruso Astra indicó que uno de los drones cayó en la zona industrial en la que residen varias empresas, entre ellas TAIF-NK, empresa petroquímica que procesa más de 8 millones de toneladas anuales de crudo y gas condensado, y una refinería de Tatneft con una capacidad de procesamiento de 16,2 millones de toneladas de petróleo anuales.

El gobernador de Sarátov, Román Busarguín, informó en MAX, la red de mensajería rusa que "a consecuencia del ataque de drones enemigos hay daños en infraestructura crítica".

"Hay heridos, todos reciben la atención médica necesaria. Una persona murió. Nuestras profundas condolencias a familiares y allegados. La familia recibirá el apoyo necesario", añadió.

Por su parte, el alcalde de Sarátov, Ígor Molchánov, añadió en su canal de MAX que tras el ataque resultaron dañados los ventanales de varias instituciones civiles en la ciudad.

En el sur de Rusia dos buques petroleros que se dirigían al puerto de Rostov en el Don resultaron dañados tras un ataque de drones ucranianos, según informó en Telegram el gobernador de la región de Rostov, Yuris Slusar, quien señaló que "dos personas resultaron levemente heridas".

PUBLICIDAD

"Los petroleros no llevaban carga, no hubo derrame de hidrocarburos", aseveró.

Según Slusar, durante el ataque fueron repelidos cerca de 70 drones enemigos sobre once distritos de la región.

A su vez, en la región de Voronezh fue atacado el aeródromo militar Borisoglebsk, base de cazas Su-34, Su-35S y Su-30SM de la Fuerza Aérea rusa, según informó Astra.

El gobernador local, Alexandr Gúsev, informó en Telegram sobre el ataque pero se limitó a confirmar un incendio en "una infraestructura crítica en uno de los municipios" de la región.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó este miércoles el derribo de 415 drones ucranianos de ala fija sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE