Agencias

Trump dice que España es una "causa perdida" y pide cortar todo el comercio con el país

Guardar
Google icon

Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara. EFE

Últimas Noticias

Aliados cierran filas con Dinamarca tras reafirmar Trump su deseo de controlar Groenlandia

Infobae

Continúa la búsqueda del avión desaparecido con 5 tripulantes frente a costa de Pakistán

Infobae

EAU afirma que Irán es "incapaz" de cumplir el memorando de entendimiento pactado con EEUU

EAU afirma que Irán es "incapaz" de cumplir el memorando de entendimiento pactado con EEUU

Al menos un muerto en ataques aéreos de Ucrania contra la región del Volga, en el suroeste de Rusia

Al menos un muerto en ataques aéreos de Ucrania contra la región del Volga, en el suroeste de Rusia

China pide a EEUU e Irán que cumplan el memorando de entendimiento y aborden los problemas "a través del diálogo"

China pide a EEUU e Irán que cumplan el memorando de entendimiento y aborden los problemas "a través del diálogo"