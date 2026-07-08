Trump dice que España es una "causa perdida" y pide cortar todo el comercio con el país

Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara. EFE

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