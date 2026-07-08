Detenido en Madrid un estafador que venía cursos falsos online, criptomonedas y productos IA desde hace 10 años

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre acusado de haber desarrollado durante diez años una infraestructura criminal digital con la que presuntamente estafó a clientes mediante la venta de cursos online, inversiones en criptomonedas y, más recientemente, productos relacionados con Inteligencia Artificial (IA), utilizando empresas ficticias y publicidad engañosa.

El sospechoso ofertaba cursos de formación a través de distintas plataformas digitales vinculadas a sociedades registradas a su nombre, aunque carecían de actividad real. Además, prometía títulos oficiales sin contar con el respaldo de ninguna institución ni convenios que lo avalaran, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

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Las pesquisas comenzaron tras varias denuncias de afectados que aseguraban haber pagado por cursos online que, en realidad, estaban elaborados con material obtenido sin la autorización de sus creadores y que el ahora detenido comercializaba como contenido exclusivo y 'premium'.

Los agentes sostienen que el sospechoso fue adaptando su actividad delictiva a las nuevas tendencias tecnológicas y sociales, pasando de la venta fraudulenta de formación online a la comercialización de productos de IA con campañas de publicidad que conseguían captar a un elevado número de clientes.

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ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS

La investigación permitió además vincular al detenido con una plataforma de intercambio de divisas y criptomonedas que operó entre 2019 y 2021. Según la Policía, ofrecía operaciones con comisiones del 0% para adquirir activos digitales mediante tarjetas de crédito y otros métodos de pago.

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Cuando los usuarios intentaban recuperar el dinero invertido, las operaciones quedaban bloqueadas y se les exigía el pago de nuevas cantidades bajo conceptos como tasas de verificación, impuestos o comisiones de red. Tras abonar esos importes, los clientes eran bloqueados o dejaban de recibir respuesta, perdiendo tanto la inversión inicial como el dinero adicional.

Además, también le atribuyen la utilización ilícita de logotipos, nombres y marcas de bancos, universidades, empresas privadas y organismos oficiales para generar confianza entre los clientes; al tiempo que elaboro contratos falsos de prestación de servicios y políticas de devolución, lo que constituye un fraude por publicidad engañosa.

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Por todos estos hechos fue detenido el pasado 8 de junio como presunto responsable de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual e industrial, publicidad engañosa, fraude a los consumidores y falsedad en documento mercantil o privado, pasando posteriormente a disposición judicial.

La Policía Nacional ha recordado que el mismo individuo ya fue detenido el pasado mes de mayo en otra investigación distinta. En aquella ocasión se había apoderado de una empresa de la que llegó a tomar el control de la página web e impidió al propietario acceder a ella, causando un perjuicio económico de más de 50.000 euros.

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Entonces fue arrestado como presunto autor de delitos de estafa, daños informáticos, apropiación indebida y delito contra el mercado y los consumidores.