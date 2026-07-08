Detenido en Pamplona por tentativa de homicidio al apuñalar varias veces a un hombre en un edificio abandonado

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio después de que apuñalase con un arma blanca, en repetidas ocasiones, a otro que ha tenido que ser trasladado por los servicios de urgencia al Hospital Universitario de Navarra.

Los hechos sucedieron en la madrugada del martes, cuando la sala CIMAC 091 recibió una llamada alertando de una agresión en un conocido edificio abandonado de Pamplona. Cuando los agentes uniformados llegaron, encontraron a un varón en bicicleta con lesiones en brazos y piernas y la camiseta ensangrentada. Al tener una actitud agresiva, los agentes lo retuvieron hasta poder determinar su posible participación en los hechos.

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De forma paralela, otro vehículo rotulado localizó a la víctima que estaba siendo asistida por una ambulancia junto con un indicativo uniformado de Policía Municipal de Pamplona. El varón describió al presunto agresor que le había propinado tres puñaladas y cuyas características eran coincidentes con el hombre que la primera patrulla tenía retenido, explican en una nota de prensa desde la Policía Nacional.

Además, los agentes recabaron el testimonio de varios testigos que relataron como, tras una discusión entre víctima y agresor, este último se valió de un cuchillo de grandes dimensiones para cometer la agresión. Tras localizar el lugar donde se había producido, agentes de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Navarra así como de Policía Judicial, expertos en investigación de delitos violentos, se desplazaron para realizar las inspecciones técnico-policiales, quedando el lugar bajo custodia policial.

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En una requisa realizada por agentes de seguridad ciudadana se procedió a localizar el arma oculta entre unos setos próximos al lugar donde se había cometido la agresión.

Por todo ello se procedió a la detención como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio siendo trasladado a dependencias policiales desde donde ha sido puesto a disposición judicial.