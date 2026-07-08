Nueve de cada diez empresas españolas reclama desarrollar tecnología europea para competir globalmente

El 87% de las empresas españolas reclama que Europa desarrolle sus propias tecnologías para ganar competitividad a escala global, mientras que el 86% considera que el continente depende "mucho o bastante" de compañías tecnológicas de otros países, según el Informe Soberanía Digital en Europa 2026 de Fundación Telefónica, el primer gran barómetro sobre cómo ciudadanos y empresas españolas perciben el reto de la autonomía digital europea.

En este contexto, Europa se enfrenta a uno de sus principales desafíos estratégicos, marcado por la aceleración tecnológica, el avance de la inteligencia artificial (IA) y el papel cada vez más decisivo de los datos, las infraestructuras digitales y las grandes plataformas tecnológicas.

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Esta dependencia preocupa especialmente en el ámbito empresarial, donde se percibe que Europa pierde terreno frente a otras potencias tecnológicas.

En concreto, el 73% de las empresas considera que el continente se está quedando atrás respecto a Estados Unidos y China en desarrollo tecnológico, y casi la mitad (49%) cree que esta dependencia puede convertirse en una amenaza para la seguridad europea, con la IA y los sistemas de pago como focos principales de inquietud.

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Aunque el concepto de soberanía digital sigue siendo poco conocido --solo el 36% afirma haber oído hablar de él--, sus implicaciones generan una preocupación muy extendida entre la ciudadanía, independientemente de la edad, el género o el lugar de residencia.

Los datos de Fundación Telefónica ponen de relieve que la soberanía digital va mucho más allá del desarrollo de plataformas o aplicaciones y abarca también infraestructuras, capacidades industriales, protección de datos, ética, seguridad, talento e innovación.

PREOCUPACIÓN CADA VEZ MAYOR POR LA AUTONOMÍA TECNOLÓGICA DE EUROPA

"Desde Fundación Telefónica hemos constatado, a través de una escucha activa de la sociedad y del tejido empresarial, una preocupación cada vez mayor por la autonomía tecnológica de Europa", ha señalado la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar.

El compromiso de la fundación, alineado con el propósito que tiene Telefónica de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales, "es trabajar para reducir esa dependencia en ámbitos estratégicos impulsando la competitividad, la innovación y el liderazgo europeo", ha explicado Salazar.

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Para ello, desde Fundación Telefónica se fomenta el debate y la cooperación entre agentes industriales europeos para desarrollar tecnologías de escala tan competitivas como éticas.

La ciudadanía reclama alternativas tecnológicas europeas, ya que el 87% considera que Europa debería contar con sus propias plataformas y tecnologías para reforzar su competitividad y reducir sus dependencias estratégicas.

SIETE DE CADA DIEZ PRORIZARÍA UNA ALTERNATIVA EUROPEA

Al mismo tiempo, el estudio refleja una clara predisposición a adoptar soluciones europeas, dado que, aunque el 66% reconoce no conocer actualmente plataformas tecnológicas desarrolladas en Europa, el 69% asegura que priorizaría una alternativa europea si ofreciera prestaciones equivalentes a las de una plataforma no europea.

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Estos datos evidencian una oportunidad para impulsar un ecosistema tecnológico europeo capaz de responder a las demandas de la ciudadanía en ámbitos como la seguridad, la competitividad, la ética y la protección de datos.

USO DE DATOS PERSONALES

La preocupación de los españoles no se limita a la competitividad tecnológica, sino que también se centra en el control y el uso de sus datos personales por parte de grandes plataformas digitales no europeas.

Esta inquietud se intensifica cuando se trata de información sensible: el 90% muestra preocupación por el acceso a datos bancarios, el 85% por la información patrimonial y fiscal, el 79% por los datos de localización y movilidad y el 78% por la información sanitaria.

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IMPULSO PÚBLICO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

La respuesta a esta situación pasa, según el tejido empresarial, por reforzar las capacidades tecnológicas propias, ya que el 91% considera que los gobiernos europeos deberían impulsar activamente el desarrollo de tecnologías europeas y señala como elementos clave para la soberanía digital las redes de telecomunicaciones, la ciberseguridad, los centros de datos y los servicios 'cloud'.

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En esta línea, el 86% ve prioritario disponer de capacidades propias en ciberseguridad y telecomunicaciones, el 83% en centros de datos y el 79% en servicios 'cloud', unos resultados que ponen de manifiesto que la soberanía digital va más allá de las plataformas tecnológicas e incluye también infraestructuras críticas, talento, innovación, protección de datos y capacidad industrial.

UNA VISIÓN DE FUTURO CON MARGEN PARA EL OPTIMISMO

La percepción empresarial sobre la tecnología combina preocupación y confianza: aunque existen inquietudes relevantes relacionadas con la inteligencia artificial, la seguridad digital, la desinformación y la gestión de los datos personales, la mayoría reconoce también el impacto positivo de la tecnología en ámbitos como la economía, el empleo o la educación.

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En este contexto, el 54% cree que la soberanía tecnológica europea aumentará durante la próxima década, lo que refleja que Europa aún dispone de margen para reforzar su posición en el escenario tecnológico global, mientras Fundación Telefónica se propone responder a esta necesidad social y empresarial con la creación de un THINK&DO TECH, un espacio europeo que conecte pensamiento estratégico (Think) y capacidad de acción (Do) para impulsar capacidades tecnológicas propias, reducir dependencias estratégicas y hacerlo desde un modelo competitivo, escalable, confiable y ético, alineado con los valores democráticos europeos.