Panamá prevé un déficit de lluvias de hasta un 55 % por El Niño en el segundo semestre

Ciudad de Panamá, 7 jul (EFE).- Panamá afrontará entre julio y diciembre de 2026 un déficit de lluvias de hasta un 55 % en todo el país, acompañado de un aumento de las temperaturas del aire de entre uno y tres grados centígrados, como consecuencia del fenómeno de El Niño, afirmó este martes el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, presentó ante el Ejecutivo un informe sobre la perspectiva climática, que añade que se mantiene la alerta por El Niño y que "más del 95 % de los modelos internacionales de pronóstico del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) prevén que el fenómeno persistirá durante los próximos meses".

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Así mismo, el documento identifica a 1997, 2002 y 2023 como años análogos por presentar un comportamiento atmosférico similar al observado entre enero y junio del año en curso.

"En estos años, denominados análogos, los episodios de El Niño se declararon en el trimestre de abril-mayo-junio, alcanzando una intensidad de fuerte a muy fuerte durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre", detalla el informe.

El Ejecutivo del presidente panameño, José Raúl Mulino, indicó este martes -en un comunicado- que el IMHPA declaró el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026 y que a Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) hizo lo propio un mes después.

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El fenómeno de El Niño cambia el clima en muchas regiones del planeta al generar sequías en algunas zonas mientras que en otras provoca lluvias fuertes e inundaciones, así como el aumento de la temperatura global y el calor extremo, recalcó la información oficial.

Este mismo martes, la administradora designada del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, dijo que la vía anticipa una reducción del calado -la parte sumergida del barco- hasta los 44 pies o 13,41 metros para el verano de 2027, debido a la presunción de un fenómeno El Niño fuerte que se extenderá hasta el próximo año.

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"Estamos implementando medidas desde más temprano que en 2023 para tratar de minimizar el impacto a nuestros clientes", afirmó Espino de Marotta, ya que desde este mes julio comenzó la reducción paulatina del calado, actualmente en 49,5 pies o 15,09 metros, y que bajará a partir del próximo día 24 de julio 49 pies o 14,94 metros.

Durante el verano de 2023, agravado por un intenso episodio de El Niño, el Canal redujo el calado de los buques neopanamax hasta los 44 pies y limitó los tránsitos diarios a 22, frente al promedio habitual de entre 35 y 36. EFE

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