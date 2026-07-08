Ecuador reactivará servicios consulares en Venezuela en la Embajada de Suiza en Caracas

Guayaquil (Ecuador), 7 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano reactivará desde este viernes los servicios consulares en Venezuela para trámites como la emisión de pasaportes y otros en la Sección de Intereses del país andino que está en la Embajada de Suiza en Caracas, informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La reactivación de estos servicios se dará después de que funcionarios de la Cancillería llegaron al país caribeño el pasado viernes, para asistir a los compatriotas afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio que hasta el momento dejan 3.685 muertos y 16.740 heridos.

PUBLICIDAD

En esta oficina estará disponible también la renovación de pasaportes y de documentos de identidad, así como el registro de nacimientos, de defunciones y de matrimonios o uniones de hecho.

El ministerio señaló que los funcionarios ahora están brindando asistencia en casos de vulnerabilidad y dando información general para personas afectadas por los sismos en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

Pese a lo anterior, 108 bomberos de Quito y Guayaquil viajaron para trabajar en las labores de búsqueda y rescate, los que ya volvieron al país.

Además, el Gobierno mandó más de treinta toneladas de ayuda humanitaria, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

En el avión militar que llevó la ayuda recolectada retornaron repatriados 36 ecuatorianos y los restos de tres ciudadanos fallecidos en los terremotos, de acuerdo con la Cancillería. EFE