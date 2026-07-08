Expérience y Duverger son recibidos con vítores en la capital de Haití tras el Mundial

Puerto Príncipe, 7 jul (EFE).- El defensa Martin Expérience y el portero Josué Duverger, que disputaron para Haití la presente edición de la Copa Mundial de Fútbol 2026, llegaron este martes a la capital haitiana, donde fueron recibidos con vítores por parte de los aficionados de su país.

Tras disputar para Haití el segundo Mundial de la historia de este país caribeño, los jugadores acudieron a Puerto Príncipe donde se dieron un baño de masas entre una entusiasmada afición local.

Haití consiguió una hazaña histórica con su participación en esta competición, algo que no hacía desde el Mundial de Alemania Federal de 1974, por lo que la afición esperó con ilusión la llegada de estos dos jugadores, como se pudo ver en un video publicado por Duverger este martes en su cuenta de Instagram.

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En el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá la selección haitiana perdió en los tres encuentros que disputó en la fase de grupos contra Escocia (0-1), Brasil (3-0) y Marruecos (4-2), sin embargo, los partidos tuvieron un gran seguimiento en el país caribeño, que enfrenta una grave crisis en todos los órdenes marcada especialmente por la inseguridad.

Según datos de la ONU, la violencia en los primeros cinco meses del año ha causado al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos.

El pasado lunes, Duverger visitó la Ciudadela Laferrière, histórica fortaleza situada en el norte de Haití y declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1982. EFE

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