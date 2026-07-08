Muere un bombero que trabajaba en la extinción de un fuego forestal en los Alpes franceses

París, 8 jul (EFE).- Un bombero que trabajaba en la extinción de un incendio forestal en el municipio de Planay, en los Alpes franceses, que ha quemado varias decenas de hectáreas de bosque, murió este miércoles a causa de un desprendimiento de piedras.

El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, indicó en su cuenta de X que se trataba de un bombero voluntario de 22 años que había estado interviniendo desde la noche para intentar sofocar un fuego en el departamento de Savoya.

PUBLICIDAD

Los bomberos de Savoya precisaron en un comunicado citado por los medios locales que el siniestro en el que perdió la vida el caporal Baptiste Gerfaud Valentin se produjo en Le Planay. Aparentemente, el joven fue arrastrado por un desprendimiento de piedras.

Ése era uno de los tres fuegos forestales en los que estuvieron operando brigadas de extinción durante la jornada del martes en ese departamento alpino.

Los incendios más virulentos que sufría Francia este miércoles estaban localizados en la fachada mediterránea, en particular uno que se había declarado cerca de la localidad de Die, en la Drome, y que según dijo a la emisora France Info el responsable de los bomberos en ese departamento, el teniente coronel Ramón Navarro, había quemado unas 2.100 hectáreas en seis días.

PUBLICIDAD

En los Pirineos Orientales, departamento fronterizo con España, el fuego que se había declarado el sábado por la tarde en Trévillach y que había conducido a la evacuación de más de 12.000 personas no había avanzado prácticamente en las últimas 24 horas, pero seguía activo, y en total había calcinado 4.936 hectáreas, según el prefecto, Pierre Regnault de la Mothe.

En una conferencia de prensa, Regnault de la Mothe anunció que los evacuados de una decena de municipios iban a poder volver a sus casas, después de los de otros dos que ya habían podido regresar el martes por la tarde.

PUBLICIDAD

Siete departamentos de la fachada mediterránea francesa estaban este miércoles en el máximo nivel de alerta por riesgo de incendios. EFE