Australia asegura que gasta en defensa más que la mayoría de países de la OTAN

Bangkok, 8 jul (EFE).- El ministro para la Industria de la Defensa de Australia, Pat Conroy, aseguró este miércoles en Turquía, donde encabeza la delegación australiana invitada a la cumbre de la OTAN, que su país gasta en defensa más "que la mayoría de países" de la Alianza.

"Estamos realizando muchas inversiones para proteger a Australia, y esto se está notando en todo el mundo. Ya gastamos más en defensa que la mayoría de los países de la OTAN, y esto seguirá siendo así durante algún tiempo", aseguró Conroy en una entrevista desde Ankara con el canal Nueve.

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El ministro australiano respondía así al ser interpelado sobre si ese aumento de gasto es suficiente para mantener contento al presidente estadounidense, Donald Trump, que reclama a los socios de la OTAN, de la que no forma parte Australia, que destinen a defensa el 5 % de su PIB.

Conroy defendió el plan australiano para renovar sus Fuerzas Armadas, al citar el aumento del gasto destinado a defensa antimisiles y la partida de 7.000 millones de dólares presupuestada para el desarrollo nacional de drones de defensa.

"Estamos invirtiendo en láseres para neutralizar drones, en drones kamikaze, en drones unidireccionales para derribar drones y también en cañones", expuso, antes de apuntar que también han "duplicado" la producción de misiles australianos y "quintuplicado" el gasto en los sistemas de defensa antimisiles.

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Australia, que es uno de los mayores contribuidores en materia militar de la OTAN, pese a no ser miembro de la Alianza, tiene un papel importante en la estratégica región del Indopacífico, donde China mantiene varias disputas territoriales con países vecinos y reclama la soberanía de Taiwán.

El australiano aprovechó su intervención para mencionar el lanzamiento el lunes desde un submarino de propulsión nuclear chino de un misil estratégico que, según Taiwán, cayó en aguas cercanas a Nauru, nación del Pacífico.

"Hemos sido muy claros en que (el lanzamiento del misil) es una provocación, desestabilizadora y muy preocupante, contraria a los deseos de los líderes del Pacífico", remarcó en consonancia con palabras previas del primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trataría de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982, y la primera de la que se tiene constancia realizada desde un sumergible de propulsión nuclear, pieza clave de la arquitectura de disuasión del país. EFE

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