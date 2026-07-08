Trump: "Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca"

Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Groenlandia "es muy importante" para Estados Unidos pero "no lo es para Dinamarca", y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone "un gran problema" que planteará durante la cumbre de líderes de la OTAN.

Trump insistió en su voluntad de controlar la isla autónoma e integrada en el Reino de Dinamarca, al afirmar que Washington "necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos", en declaraciones realizadas tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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"Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros", dijo antes de la reunión con los líderes de la Alianza Atlántica, quien también subrayó su descontento con sus socios de la OTAN "por no haber estado ahí" cuando Washington les necesitó con motivo de su ofensiva contra Irán. EFE

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