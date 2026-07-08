México hará pública la información sobre peticiones de extradición a EEUU por orden de Sheinbaum

Las autoridades de México han informado este miércoles de que harán pública la información sobre peticiones de extradición, tras la orden dada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en plena polémica por las peticiones de Estados Unidos sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios, a los que su Ejecutivo se niega a entregar sin las suficientes pruebas que acrediten las acusaciones que pesan en su contra.

"Por instrucciones de la presidenta y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la Cancillería transparentará dicha información", ha señalado el Ministerio de Exteriores mexicano en un mensaje en redes sociales.

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En el mismo indica que la excepción serán las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales ya que "por su naturaleza tienen carácter reservado". "Nuestro compromiso es con la transparencia", ha subrayado la Cancillería mexicana.

Este paso llega después de que Sheinbaum haya asegurado que su país rechazará la petición de extradición del gobernador de Sinaloa si Estados Unidos no presenta la pruebas que sustenten sus acusaciones de narcotráfico y de vínculos con el crimen organizado.

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De lado de México ven la petición de extradición contra Rocha Moya, así como los casos del fiscal adjunto del estado, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros, como un intento de Washington de inmiscuirse de manera indebida en los asuntos internos de cara a influir en las elecciones de 2027.