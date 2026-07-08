Líder de Hizbulá dice que Irán es quien les ha dado la "fuerza, el apoyo y la dignidad"

Beirut, 8 jul (EFE).- El secretario general de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este miércoles que se mantendrá del lado del pueblo de Irán, que es quien les ha dado la "fuerza, el apoyo y la dignidad", y no de parte de Estados Unidos, que es quien les humilla.

En un discurso transmitido en una pantalla gigante durante las concentraciones de partidarios de Hizbulá celebradas en varias regiones del Líbano, Qassem agradeció a Irán, desde el liderazgo hasta la Guardia Revolucionaria, que hayan "transformado la realidad en la región" y por dar al grupo chií libanés "fuerza, apoyo y dignidad".

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"Todos debemos trabajar para poner fin a la hegemonía estadounidense sobre el Líbano. Nos beneficiamos de la relación con Irán, pero decidme, ¿por qué mantener una relación con Estados Unidos cuando este nos humilla?", se preguntó Qassem en un discurso que coincide con el cortejo fúnebre del que fuera líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en la ciudad santa iraquí de Kerbala.

"A mi amado y gran pueblo iraní, permaneceremos a vuestro lado, de la mano, para hacer frente a la arrogancia, a Israel y a los tiranos de la tierra", aseveró el líder de la formación armada, y dijo de Jameneí, quien murió asesinado el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que él "nunca pidió nada a la Resistencia".

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Sobre el acuerdo marco firmado entre Israel y el Líbano hace más de una semana, insistió en que lo rechaza.

"Permaneceremos en el terreno y, así como frustramos el proyecto al no poner fin a la resistencia, el enemigo israelí no encontrará la paz hasta la liberación", zanjó.EFE

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