Merz dice que Rusia no tiene "ninguna posibilidad" de ganar la guerra en Ucrania

Ankara/Berlín, 8 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles en la cumbre de la OTAN de Ankara que Rusia no tiene "ninguna posibilidad" de ganar su guerra contra Ucrania.

"Rusia no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra. No van a conseguir sus objetivos de esta guerra. Y cuanto antes acabe esta guerra mejor es para Europa, mejor es para Rusia y mejor es para la paz en el mundo", dijo Merz a su llegada al Complejo Presidencial de Beştepe para los trabajos del segundo día de la cumbre de la OTAN.

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"El fin de la guerra depende de Rusia", enfatizó el canciller, quien dijo que la cita en Ankara enviará un mensaje claro a Moscú.

El jefe del Gobierno alemán, que insistió en que espera de la cita de Ankara surja un "espíritu que haga más fuerte" a la OTAN, reafirmó el apoyo a Ucrania de la Alianza Atlántica, en un momento en el que Berlín impulsa una iniciativa europea para ayudar a Kiev en 2026 y 2027, respectivamente, con 70.000 millones de euros.

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Merz apuntó, además, que los socios de la Alianza han cumplido con lo acordado el año pasado en La Haya.

"En la mayoría de los Estado de la Unión Europea y en la OTAN hemos mejorado notablemente nuestros esfuerzos. Vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hacer la OTAN más europea para que pueda seguir siendo transatlántica", enfatizó.

El jefe del Gobierno alemán puso como ejemplo de esos esfuerzos la decisión de Canadá de adquirir doce submarinos de la firma alemana TKMS del modelo avanzado Tipo 212 CD, elaborados en cooperación con Noruega, en un programa de renovación de fuerzas navales valorado en hasta unos 30.750 millones de euros. EFE

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