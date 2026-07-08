Aliados cierran filas con Dinamarca tras reafirmar Trump su deseo de controlar Groenlandia

Ankara, 8 jul (EFE).- Varios países europeos miembros de la OTAN expresaron su apoyo a Dinamarca este miércoles y su voluntad de reforzar la seguridad en el Ártico después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, volviera a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense, y no danés.

Los líderes de Islandia, Países Bajos y Letonia fueron los que cerraron filas con más contundencia en torno a Copenhague en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, después de que Trump volviera a poner sobre la mesa su reivindicación sobre el territorio insular ártico, que ha sido uno de los motivos del creciente distanciamiento entre Washington y sus aliados europeos.

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"La gente de Groenlandia ha dicho que no quiere formar parte de EE.UU.", zanjó la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, en declaraciones a los medios hoy a su entrada a la cumbre en Turquía.

Aunque admitió que el tema de ese territorio autónomo ha sido "recurrente en las declaraciones del presidente de EE.UU.", expresó su "esperanza" en las conversaciones en marcha para lograr una solución válida para todas las partes.

"Creo que, con todo lo que hemos visto en los últimos seis a doce meses, la OTAN se está volviendo más fuerte de lo que era antes de la situación en la que nos encontramos", opinó Frostadóttir.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó por su parte que en los últimos meses los aliados europeos "han demostrado ser bastante capaces de defender este continente" por sí mismos, "aunque evidentemente con la ayuda de los estadounidenses".

El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, apuntó que la posición de este país es "muy clara" al considerar a Groenlandia "una parte indispensable de Dinamarca", pero también subrayó la necesidad de "reforzar la seguridad en el Ártico", algo que la OTAN "está preparada para hacer", según dijo.

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Su homólogo finés, Alexander Stubb, evitó pronunciarse sobre este tema al ser preguntado por los medios a su llegada y se limitó a señalar que la alianza será "más fuerte que nunca".

Previamente, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen -una de las primeras mandatarias en llegar a la jornada principal de la cumbre -, había afirmado que Groenlandia "no está en venta" y advertido de que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio".

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"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", señaló.

En la víspera, Trump dijo que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense, acusó a Dinamarca de "no gastar dinero para ayudar realmente" al territorio insular, y criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, "con todo el dinero que (EE.UU.) gasta para ayudarles frente a Rusia". EFE

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