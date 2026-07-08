EAU afirma que Irán es "incapaz" de cumplir el memorando de entendimiento pactado con EEUU

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han afirmado este miércoles que Irán es "incapaz" de cumplir con lo pactado en el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos, tras los últimos ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y el lanzamiento de misiles contra Bahréin y Kuwait en respuesta a los bombardeos ejecutados en las últimas horas por Estados Unidos.

"Los ataques iraníes contra buques cisterna comerciales qataríes y saudíes en el estrecho de Ormuz, así como la reiterada agresión contra los hermanos de Bahréin y Kuwait, son una clara muestra de que Teherán sigue siendo incapaz de cumplir con los requisitos de desescalada y poner fin a la guerra", ha dicho Anuar Gargash, asesor del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahayan.

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Así, Gargash ha destacado en un comunicado en redes sociales que "los Estados árabes del Golfo (Pérsico) no pueden seguir siendo blanco de la vacilación de Irán entre la lógica de la escalada y el camino de la racionalidad, la estabilidad y la paz".

Las palabras de Gargash llegan en una jornada en la que Irán ha acusado a Estados Unidos de cometer "una grave violación" del memorando de entendimiento con sus últimos bombardeos y ha afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan "sin efecto" varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Oriente Próximo.

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Washington ha descrito su bombardeos como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", en su respuesta militar a los bombardeos, que suponen uno nuevo capítulo de tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.

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