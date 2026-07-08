China pide a EEUU e Irán que cumplan el memorando de entendimiento y aborden los problemas "a través del diálogo"

El Gobierno de China ha reclamado este miércoles a Estados Unidos e Irán que cumplan las cláusulas del memorando de entendimiento que firmaron en junio y aborden los problemas "a través del diálogo", tras un nuevo intercambio de ataques en las últimas horas a pesar del alto el fuego alcanzado en abril y las negociaciones para intentar lograr un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

"China insta tanto a Estados Unidos como a Irán a que apliquen el memorando de entendimiento que ya han firmado, resuelvan los problemas mediante el diálogo y las negociaciones, y eviten recurrir a la fuerza", ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa en Pekín.

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Así, ha resaltado que el gigante asiático "sigue de cerca los últimos acontecimientos en Oriente Próximo", al tiempo que ha incidido en que "un nuevo repunte de las hostilidades no beneficia a ninguna de las partes". "Los medios militares no pueden resolver las diferencias fundamentales", ha zanjado la portavoz de la diplomacia china.

Irán ha acusado a Estados Unidos de cometer "una grave violación" del memorando de entendimiento con sus últimos bombardeos y ha afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan "sin efecto" varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Oriente Próximo.

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Washington ha descrito su bombardeos como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", en su respuesta militar a los bombardeos, que suponen uno nuevo capítulo de tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.

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