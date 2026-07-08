Irán dice que las acciones de EE.UU. dejan sin efecto partes clave del acuerdo de paz

Teherán, 8 jul (EFE).- Irán afirmó este miércoles que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petroleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

"Los repetidos ataques ilegales contra Irán, junto con la decisión tomada anoche por el Tesoro de EE.UU. de revocar la licencia para la venta de petróleo iraní, la violación de los acuerdos iraníes en el estrecho de Ormuz y las continuas agresiones militares y actos terroristas del régimen sionista contra el Líbano han dejado sin efecto partes clave y fundamentales del acuerdo de cese de la guerra", afirmó el Ministerio de Exteriores iraní.

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"La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae en el renegado régimen estadounidense", añadió la cartera en su comunicado.

La diplomacia iraní consideró que los ataques que llevó a cabo de madrugada Estados Unidos "contra varios centros de control y vigilancia situados en la costa sur de Irán" constituyen una "flagrante violación" del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra.

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Al mismo tiempo, reiteró que las Fuerzas Armadas de la República Islámica "no dudarán y también atacarán la fuente y el origen de las agresiones".

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, y Teherán a su vez bombardeó bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico como represalia.

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Antes de esos ataques, Estados Unidos revocó la autorización de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial. EFE

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