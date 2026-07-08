España es el país de Europa más preocupado por los fenómenos meteorológicos extremos de cara al verano, según estudio

El 72% de los españoles afirma sentirse preocupado por el impacto que los fenómenos meteorológicos extremos pueden tener en sus viajes veraniegos, lo que convierte al país en la nación europea que más preocupación muestra al respecto. Esta es la principal conclusión del 'Global Travel Confidence Index' elaborado por Allianz Partners junto a Ipsos y presentado este miércoles.

En este sentido, un 68% asegura que ya tiene en cuenta los riesgos medioambientales y los fenómenos meteorológicos extremos a la hora de elegir su destino vacacional. Además, ocho de cada diez (un 82%) considera que la posibilidad de cancelar un viaje y recuperar la inversión realizada es una de las coberturas más importantes a la hora de contratar este tipo de protección, especialmente ante incidencias derivadas de condiciones meteorológicas adversas.

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De acuerdo con Allianz, esta preocupación por el clima va "más allá" del ámbito turístico. En este sentido, el estudio revela que el 65% de los españoles asegura sentirse preocupado por la crisis climática en términos generales, situándola entre las principales inquietudes de los viajeros.

El Managing Director Iberia de Allianz Partners y consejero delegado en España, Borja Díaz, ha incidido en que antes se miraba el tiempo el día antes de hacer la maleta, mientras que ahora se consulta "incluso antes de elegir el destino".

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"El viajero ha entendido que el tiempo no se puede controlar, pero sí decidir cómo afrontarlo: se informa, compara y se anticipa. Y anticiparse también es contar con alguien detrás cuando la previsión falla y el viaje se ve afectado. Por eso en Allianz Partners nos centramos en ofrecer esa seguridad y protección para el viajero cuando más lo necesita", ha indicado.