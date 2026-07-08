Israel asegura que la vida del médico gazatí preso Abu Safiya no corre peligro

Jerusalén, 8 jul (EFE).- El Gobierno israelí aseguró este miércoles al Tribunal Supremo que ha realizado "numerosos exámenes médicos" al mediático doctor gazatí Hussam Abu Safiya, preso en Israel, en los que no ha detectado riesgo para su vida, frente a las acusaciones de su abogado de que su vida está en "peligro inminente" por el maltrato sufrido en prisión.

La respuesta del Gobierno al Alto Tribunal de Israel se produce tras la petición realizada por la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI), que alegaba que la vida del que fuera director del Hospital Kamal Adwan (norte de Gaza) corría peligro.

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"Fue examinado por las autoridades médicas al ingresar (en prisión) y en varias ocasiones posteriores, según fue necesario", dijo el Gobierno israelí al Supremo sobre los chequeos a Abu Safiya desde su traslado al centro penitenciario de máxima seguridad de Rakefet, en la prisión de Nitzan, en la ciudad de Ramla (centro).

Y añadió, según el escrito al que tuvo acceso EFE: "Se encuentra bajo vigilancia médica continua, recibe tratamiento de las autoridades médicas conforme a su criterio profesional y en ningún momento se ha detectado una situación que ponga en peligro su vida".

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Israel, que pidió que se desestime la petición de PHRI, no explicó, sin embargo, por qué fueron necesarios dichos exámenes, cuáles fueron sus resultados ni cómo se corresponden con su afirmación de que la vida de Abu Safiya no corre peligro.

"La respuesta del Estado plantea interrogantes fundamentales que siguen sin respuesta. El Estado no explica qué revelaron dichos exámenes, si se realizaron en respuesta a las denuncias urgentes presentadas tras la visita de su abogado ni a qué conclusión llegó", expresó PHRI en un comunicado tras la versión del Gobierno israelí, haciendo hincapié en que crecen las "dudas" sobre la salud de Abu Safiya.

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En su escrito previo ante el Supremo, PHRI había sostenido que nueva información facilitada por el abogado del médico, Naser Odeh, apuntaba a que la vida del médico se encuentra en "peligro inmediato" tras supuestamente haber sido agredido bajo custodia israelí.

Según la declaración jurada de Odeh, Abu Safiya afirmó haber sido golpeado con un martillo y porras tras una audiencia del Tribunal Supremo sobre la prórroga de su detención en junio.

PHRI había solicitado en su petición que uno de los jueces del Supremo visite de forma urgente a Abu Safiya en calidad de inspector oficial de prisiones para evaluar personalmente su estado y "prevenir un daño irreversible".

Abu Safiya fue detenido por las fuerzas israelíes en diciembre de 2024 durante el asedio al Hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza.

Tanto él como otros 13 médicos gazatíes más permanecen encarcelados sin cargos bajo la Ley de Combatientes Ilegales, que permite detener sin acusación formal a personas consideradas una amenaza para la seguridad del Estado israelí.

Su arresto fue prorrogado otros seis meses el pasado 28 de abril por un tribunal de la ciudad israelí de Beersheva y el Supremo rechazó el 16 de junio la apelación presentada por su defensa contra esa decisión, tras una vista en la que declaró por videoconferencia visiblemente desmejorado.

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Expertos de la ONU pidieron en la víspera la liberación inmediata de Abu Safiya y recalcaron que "Israel y sus aliados han ignorado a la Corte Internacional de Justicia" y también continúan cometiendo "violaciones del derecho internacional sin ninguna consecuencia". EFE