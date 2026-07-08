Robles se reúne mañana con el embajador de EEUU en España, tras las amenazas de Trump

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne este jueves con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., tras la Cumbre de la OTAN y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra nuestro país.

Según figura en la agenda oficial de la ministra, la reunión "de trabajo" tendrá lugar en la sede del Ministerio de Defensa, en Madrid, a las 15.00 horas.

Trump está resentido con Europa por el gasto en defensa, al entender que los aliados europeos de la OTAN han descuidado este aspecto y lo han dejado sobre las espaldas de Washington. En este sentido, España ha sido la diana de muchas de las arremetidas de Trump, debido al rechazo de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa por encima del 5% del PIB, porcentaje que el propio mandatario estadounidense promovió ya en la cita de 2025 en La Haya.

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La Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) ha sido el escenario escogido por Trump para proferir nuevas amenazas contra España. Durante esta jornada, ha asegurado que suspenderá "completamente" el comercio con nuestro país, al que considera "una causa perdida" y que "no tiene remedio.

El Gobierno ha replicado que la relación comercial no es bilateral, sino con toda la UE, y que se da a través de empresas, no de gobiernos. Durante el desarrollo de la cita en la capital turca, Sánchez ha defendido que España es un "aliado de principios" que cumple con la Alianza Atlántica, y el secretario general aliado, Mark Rutte, ha reivindicado que Madrid ha dado "un gran paso" a la hora de gastar en defensa.

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