Cientos de miles de iraquíes escoltan el féretro de Jameneí en la ciudad sagrada de Nayaf

Bagdad, 8 jul (EFE).- Cientos de miles de iraquíes acompañan y escoltan este miércoles por la mañana el féretro del líder supremo iraní Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, a su paso por la ciudad sagrada iraquí de Nayaf, adonde llegó tras cuatro días de masivos actos funerarios en Irán.

La procesión arrancó a primera hora de la mañana y discurre entre una grandísima multitud, rigurosamente de luto y que acompaña el paso del camión que porta los restos del que también fue un importantísimo líder religioso en una ciudad considerada uno de los centros neurálgicos de la doctrina religiosa chií.

PUBLICIDAD

Está previsto que el cortejo fúnebre prosiga hacia la también ciudad santa de Karbala, donde esta tarde culminará el recorrido de Jameneí por tierras iraquíes.

Según un comunicado de la organización Multitud Popular iraquí -grupo político pro iraní-, que es parte del comité de la organización del acto funerario, la ceremonia comenzó sobre las 06:00 (03:00 GMT) y tiene como destino final la plaza Al Sadrain en Nayaf.

PUBLICIDAD

Multitud Popular calculó que más de dos millones de personas acompañan el féretro.

El cuerpo del ayatolá Jameneí llegó en la noche del martes a la ciudad, que acoge el mausoleo del Imán Alí, el primero de los imanes según la doctrina chií y el tercer lugar más sagrado para los seguidores de esta rama del islam.

PUBLICIDAD

A Nayaf llegó ayer el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien se reunió con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, de acuerdo con un comunicado de la oficina del mandatario iraquí recogida por la agencia oficial iraquí INA.

Ayer martes Jameneí también fue homenajeado en Irán, concretamente en la ciudad Qom, con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión después de tres días de masivos actos funerarios en Teherán.

Millones de personas protagonizaron en Teherán la procesión fúnebre de quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años, que velaron también el cuerpo del líder supremo durante dos días de funerales en la gran mezquita de Mosala de la capital iraní.

PUBLICIDAD

Jameneí será enterrado el jueves en su ciudad natal, Mashad, la más sagrada del país por albergar el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo.

Las ceremonias y cortejos incluyen a varios familiares de Jameneí asesinados con él el 28 de febrero, como su hija mayor, Boshra Jameneí; su nieta Zahra Mohamadi Golpayegani, su yerno Mesbaholhoda Bageri Kani y Zahra Hadad Adel, esposa de su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba.EFE

PUBLICIDAD