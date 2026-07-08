China insta a Irán y Estados Unidos a "evitar recurrir a la fuerza" tras recientes ataques

Pekín, 8 jul (EFE).- El Gobierno chino pidió este miércoles a Estados Unidos e Irán que "eviten recurrir a la fuerza", después de que Washington lanzara nuevos ataques contra objetivos iraníes en respuesta a presuntas agresiones de Teherán contra tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que su país está "siguiendo muy de cerca la situación en Oriente Medio".

Mao aseveró que "reiniciar la guerra no beneficia a ninguna de las partes, y la vía militar no puede resolver los problemas fundamentales".

"Instamos tanto a Estados Unidos como a Irán a que implementen los memorandos de entendimiento firmados, resuelvan las disputas mediante el diálogo y la negociación, y eviten recurrir a la fuerza", agregó la vocera.

Las declaraciones de Mao se producen después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara una serie de ataques contra Irán tras acusarlo de agredir a tres buques comerciales que transitaban por Ormuz, entre ellos un gasero de bandera catarí y un petrolero saudí.

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Washington afirmó que las acciones iraníes fueron "injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego", mientras que Catar y Arabia Saudí responsabilizaron a Teherán por los ataques y alertaron de riesgos para la seguridad de la navegación y el suministro energético.

La nueva escalada se produce pese al memorando de entendimiento alcanzado en junio entre Estados Unidos e Irán, que abrió una fase de negociaciones para tratar de poner fin a la guerra, desbloquear Ormuz y avanzar hacia un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

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Desde el estallido del conflicto China ha condenado repetidamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque también ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos, comerciales y energéticos. EFE