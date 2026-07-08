Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 8 de julio

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 10.00 horas. Distribución del gasto turístico realizado por los residentes en sus visitas al Extranjero según país de destino
-- 14.00 horas. IPC de Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657
INTERNACIONAL
-- Mapas de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo
https://fotos.europapress.es/infografias/
DEPORTES
-- Estadísticas deportivas de Wimbledon ATP, Mundial de Fútbol y otras competiciones
https://fotos.europapress.es/infografias/
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es