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Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 8 de julio

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EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 10.00 horas. Distribución del gasto turístico realizado por los residentes en sus visitas al Extranjero según país de destino

-- 14.00 horas. IPC de Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657

INTERNACIONAL

-- Mapas de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo

https://fotos.europapress.es/infografias/

DEPORTES

-- Estadísticas deportivas de Wimbledon ATP, Mundial de Fútbol y otras competiciones

https://fotos.europapress.es/infografias/

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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