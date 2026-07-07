"El bien se impone al mal", dice María Corina Machado a Fujimori tras su victoria en Perú

Lima, 7 jul (EFE).- La líder antichavista María Corina Machado felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, por su reciente victoria en la elección frente al izquierdista Roberto Sánchez, y expresó que "al final, el bien se impone sobre el mal".

"Tu lucha y la lucha del Perú es nuestra lucha y nuestra causa. Son décadas que hemos estado recorriendo este camino juntos y al final, como tantas veces yo te lo he dicho y le he dicho a los venezolanos, esta es una lucha espiritual, al final el bien se impone sobre el mal", dijo Machado a Fujimori a través de una videollamada.

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La Oficina de la Presidenta Electa, el perfil que ha creado Fujimori en redes sociales para difundir su labor en el periodo de transición desde su proclamación como mandataria y su juramento al cargo el 28 de julio, compartió un vídeo con fragmentos de la conversación entre ambas.

"Qué alegría verte, qué emoción verte mi amiga querida", saludó Machado a Fujimori, quien ganó las elecciones sobre el izquierdista Roberto Sánchez, con el 50,13 % de los votos, por un estrecho margen de menos de 50.000 papeletas.

La presidenta electa de Perú le expresó su "profunda solidaridad al pueblo venezolano por tantas vidas que se han perdido y las tantas familias afectadas", tras los catastróficos terremotos del pasado 24 de junio, y agregó que desde Perú se ha enviado un poco de apoyo, pero más que todo oración y "pidiendo al Señor fuerza, esperanza para lograr esta reconstrucción".

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Además, le agradeció a la venezolana su apoyo y su respaldo, pues Machado respaldó a la hija y heredera del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en su cuarta candidatura presidencial con la que logró su objetivo, después de haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta.

Fujimori añadió que quienes hacen política y servicio público entienden que sus vidas implican muchos sacrificios pero afirmó que en esta ocasión, Perú le ha dado la posibilidad de servir a su patria.

Dos días antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, Machado y Fuijmori mantuvieron una videollamada.

"Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro", indicó Fujimori en redes sociales.

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Machado señaló que sistemas como el de su país se alían con las redes criminales y penetran en las instituciones, las destruyen y el resultado "es siempre el mismo: miseria y violencia".

"Es un momento histórico para que el Perú aproveche, para avanzar y encausar una ruta de prosperidad y libertad. Ustedes en el Perú tienen los mejores testigos y son por supuesto nuestros migrantes", dijo entonces Machado, en referencia a los 1,6 millones de venezolanos que viven en el país andino. EFE

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