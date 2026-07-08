La Federación Belga insiste a FIFA en "una revisión del reglamento actual" tras el 'caso Balogun'

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) confirmó este martes que continuará tratando con la FIFA la polémica surgida con la participación del delantero estadounidense Folarin Balogun en su duelo de octavos de final del Mundial, pese a que el jugador fue expulsado en el partido anterior y debía de haber cumplido una sanción, congelada durante un año de prueba por el Comité de Disciplina del ente rector del fútbol mundial.

"LA RBFA mantiene su compromiso de abogar por una revisión del reglamento actual de la FIFA y su aplicación. La RBFA se enorgullece de la respuesta de los 'Diablos Rojos' en el terreno de juego este lunes. Asimismo, la RBFA continuará gestionando el asunto pendiente con la FIFA fuera del campo", indicó el organismo en un comunicado.

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La federación cree "firmemente que el fútbol internacional se beneficia de un marco disciplinario y de gobernanza que respete plenamente los principios de seguridad jurídica, transparencia, igualdad de trato y juego limpio".

Por ello, considera que "unos procedimientos claros, el respeto a los derechos de defensa y la aplicación coherente del reglamento son esenciales para mantener la confianza de las federaciones miembro, entrenadores, jugadores, aficionados y demás partes interesadas en este deporte".

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"Independientemente del resultado deportivo, la RBFA seguirá abogando por la correcta y coherente aplicación de estos principios por parte de la FIFA, garantizando que se evite cualquier tipo de arbitrariedad. En este sentido, nos sentimos respaldados por millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, así como por muchas otras federaciones miembro", añadió.

Finalmente, la RFBA, "en nombre del cuerpo técnico y de los jugadores", quiso agradecer "sinceramente a la afición belga su increíble e inquebrantable apoyo durante toda esta Copa del Mundo". "Ahora, juntos, centramos toda nuestra atención en el partido de cuartos de final del viernes contra España", concluyó.

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