Lorenzo lamenta la falta de gol de Colombia tras caer ante Suiza en los penaltis

Vancouver/Toronto (Canadá), 7 jul (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, lamentó este martes la falta de eficacia de su equipo tras la derrota ante Suiza en la tanda de penaltis y afirmó que el conjunto colombiano mereció algo más durante los 90 minutos reglamentarios.

En la rueda de prensa posterior al partido, Lorenzo explicó que a Colombia le faltó concretar las ocasiones generadas en un encuentro que ya preveían muy cerrado. El técnico señaló que el equipo tuvo intención ofensiva, remates y llegada, pero no logró transformar ese dominio en goles.

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"Sin duda que hacer gol", respondió al ser preguntado por lo que le faltó a Colombia para evitar que la eliminatoria se resolviera desde el punto de penalti.

El entrenador argentino sostuvo que el partido fue "bastante cerrado, muy táctico, muy parejo", aunque consideró que Colombia hizo méritos para obtener un mejor resultado antes de la prórroga.

Lorenzo también explicó el cambio de Jhon Arias, condicionado tanto por la tarjeta amarilla como por el desgaste físico. Según indicó, el cuerpo técnico temía que una llegada tarde dejara al equipo con un jugador menos y buscó, además, refrescar al conjunto.

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El seleccionador detalló que con la entrada de Jáminton Campaz, Colombia modificó su sistema, pasó a jugar con un 4-2-3-1 y trató de hacer daño por las bandas. A su juicio, la apuesta estuvo cerca de dar resultado, porque el propio Campas dispuso de una ocasión clara, aunque finalmente el gol no llegó.

Sobre la falta de definición de Luis Díaz y Luis Suárez, Lorenzo evitó señalar responsabilidades individuales y defendió el rendimiento colectivo. Recordó que Colombia ya había atravesado momentos similares de falta de gol antes de los partidos contra Bolivia y Venezuela en la eliminatoria.

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"A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones", afirmó para añadir que durante el partido se Colombia generó 17 tiros a puerta.

"No convertir se paga", dijo el técnico, que recordó que sus delanteros son jugadores que marcan habitualmente en sus ligas.

"No hay nada que reprochar. Simplemente que a veces entra y a veces no", concluyó.