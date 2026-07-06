Von der Leyen urge a entregar a Ucrania más defensas antiaéreas tras nuevo ataque en Kiev

Bruselas, 6 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que "Ucrania necesita urgentemente más defensas antiaéreas", tras el nuevo ataque masivo que Rusia lanzó esta madrugada contra Kiev con 351 drones y que mató a más de una decena de personas.

"Anoche, el régimen ruso atacó una vez más a civiles desde el aire de manera indiscriminada", escribió en redes sociales Von der Leyen, quien recordó que la Unión Europea (UE) desembolsó la semana pasada los primeros 4.000 millones de euros del préstamo de 90.000 millones que ha aprobado para ayudar a Ucrania.

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"Pronto llegará más", prometió la presidenta del Ejecutivo comunitario, que esta semana viajará a la ciudad turca de Ankara, donde los líderes de la OTAN celebran una cumbre de dos días en la que tratarán de garantizar un nuevo apoyo financiero a Ucrania, en un esfuerzo de los europeos por asumir más responsabilidad en la Alianza ante la presión de Estados Unidos.

Von der Leyen aseguró que la UE está "trabajando intensamente" para aprobar "en los próximos días" la vigésimoprimera ronda de sanciones contra Rusia desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, hace más de cuatro años.

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"Seguiremos aumentando la presión hasta que Rusia ponga fin al derramamiento de sangre", dijo la política alemana.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó Kiev esta madrugada con 351 drones y 68 misiles, entre ellos 23 balísticos Iskander-M y 6 antibuque Zircón y Óniks, sin que las defensas antiáreas ucranianas pudieran interceptar los ataques.

Unos bombardeos que se suman a los que Moscú lanzó contra la capital ucraniana el pasado jueves, en los que murieron treinta civiles. EFE