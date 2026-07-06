Turquía busca en la cumbre de la OTAN consolidarse como proveedor de armas a Europa

Ilya U. Topper

Ankara, 6 jul (EFE).- Mientras la mayoría de los socios de la OTAN esperan consensuar en su cumbre el rumbo estratégico de la Alianza y una postura común ante Rusia, para Turquía es prioritario un objetivo distinto: consolidarse como primer proveedor de armas para Europa.

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Por ello, el Foro de Industrias de Defensa, en el que, según el secretario general de la organización, Mark Rutte, se verá "un volumen masivo de nuevos contratos, memorandos y declaraciones de intenciones", dominará mañana, martes, gran parte de la primera jornada del evento de dos días que alberga Ankara.

"Creo que hay muchas oportunidades para el sector de defensa turco en el mercado europeo, no solo como proveedor, sino también como socio para un desarrollo conjunto", asegura el analista independiente turco para Defensa Arda Mevlütoglu en declaraciones a EFE.

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En ese sentido, destaca "sistemas de defensa aérea, misiles guiados de precisión, drones y plataformas navales" como "posibles áreas de cooperación en los que Turquía puede ofrecer soluciones de forma rápida".

Desde 2010, Turquía ha invertido enormes esfuerzos para modernizar su tecnología militar, diseñando modelos propios, y hoy produce blindados, tanques, helicópteros, buques, aviones de entrenamiento y, por supuesto, drones, mientras está desarrollando un cazabombardero.

Con ventas sobre todo a países como Pakistán, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y varias naciones africanas, Turquía se ha situado este año en el puesto once entre los mayores exportadores de armas del mundo, según los cálculos del instituto sueco SIPRI.

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Al mismo tiempo, Ankara ha comenzado a penetrar el mercado europeo: en 2021 acordó la entrega de un lote de drones armados del modelo Bayraktar TB2 a Polonia, su primera venta a un miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE).

Pronto siguieron Albania, Rumanía y Croacia, mientras que Macedonia, Estonia y Hungría compraron artillería y vehículos blindados.

En 2024, Portugal acordó la adquisición de dos buques logísticos para su Armada, cuya construcción acaba de iniciarse en Estambul, y en octubre pasado, España rubricó un acuerdo para dotar a la Fuerza Aérea de treinta aviones de entrenamiento de diseño turco, el Hürjet.

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En junio pasado, Turquía entregó a Rumanía una corbeta valorada en 223 millones de euros, que será así el primer buque de guerra que pase de un astillero turco a una armada de la UE.

Entre 2021 y 2025 Europa ha triplicado su volumen de compra de armamento en comparación con el lustro anterior; contando solo los países europeos de la OTAN, la subida llega al 143 %, acorde a SIPRI.

Hoy, casi todos los países de la OTAN superan el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) en inversión militar y de seguridad, cuando antes, muchos apenas llegaban al 1 %.

En 2025, Turquía exportó armas por valor de 10.500 millones de dólares, y 4.300 millones de este volumen fueron a parar a Europa, según Haluk Görgün, director del organismo oficial de coordinación de la industria militar turca, y todo indica que en el foro de la cumbre, la cifra aumentará.

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Desde 2025, la Unión Europa (UE) fomenta la compra de armamento de sus socios mediante los créditos SAFE, con un total de 150.000 millones de euros, aunque la herramienta tiene una cláusula: el producto debe haberse fabricado en territorio comunitario o bien en Noruega, Liechtenstein, Islandia o Ucrania, con un máximo del 35 % de componentes extranjeros.

Esta cláusula dejaría fuera a las empresas turcas, pero algunas ya han empezado a prepararse para el desafío, cerrando acuerdos de fabricación conjunta con empresas europeas.

Así, los treinta aviones de entrenamiento destinados a la Fuerza Aérea española se ensamblarán, bajo el nombre de Saeta II, en España, gracias a un acuerdo de la compañía turca TAI con Airbus e Indra, por valor de 2.600 millones.

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Hay también fábricas turcas en Hungría, Rumanía y Alemania, y el año pasado, Baykar, el fabricante de los drones Bayraktar, logró entrar en Italia, comprando la firma italiana Piaggio Aerospace y anunciando una asociación con la potente compañía Leonardo.

"Una cooperación Turquía-UE en materia de defensa y seguridad es casi imposible, al menos en el futuro cercano. Pero hay muchas oportunidades y posibles áreas de cooperación con países de la UE en un marco bilateral, como España e Italia. Es el camino correcto para ambos lados", evalúa Mevlütoglu.

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El analista no cree que las posiciones geopolíticas de Ankara, a menudo divergentes del resto de la Alianza, como en el caso de su neutralidad ante Rusia, perjudiquen las perspectivas comerciales turcas.

"Turquía tiene experiencia en 'compartimentar' sus relaciones con otras potencias, separando los asuntos más polémicos de las áreas de cooperación", concluye el analista. EFE