Nuevas hallazgos sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS: "Mucho más antiguo que el sol"

Un equipo de astrónomos ha utilizado el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) para estudiar en detalle la composición de 3I/ATLAS, el objeto interestelar más brillante jamás visto. Midiendo huellas químicas específicas --las primeras observaciones de este tipo para un cometa formado fuera del Sistema Solar-- descubrieron que 3I/ATLAS probablemente se originó en las afueras de un antiguo sistema estelar. Los hallazgos arrojan nueva luz sobre la historia de formación de este cometa y apuntan que podría ser mucho más antiguo que el Sol.

Los cometas interestelares son objetos helados, formados alrededor de una estrella distinta del Sol, que a veces se adentran en el Sistema Solar. "Son una especie de fósiles de un proceso de formación planetaria que ocurrió muy lejos, pero que tenemos la oportunidad de estudiar desde mucho más cerca", ha indicado la astrónoma Cyrielle Opitom, investigadora de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

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Junto con Jean Manfroid y Damien Hutsemékers, de la Universidad de Lieja (Bélgica), Opitom ha dirigido un estudio sobre 3I/ATLAS publicado hoy en la revista Nature Astronomy.

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto hasta el momento, después de 1I/?Oumuamua y 2I/Borisov. Se descubrió cuando se acercaba al Sol, pasando suficiente tiempo en nuestro Sistema Solar como para que la comunidad astronómica pudiera estudiarlo en detalle. Aunque era difícil medir la composición de los dos primeros objetos interestelares --en el primero no detectaban gas y el segundo era demasiado débil--, este no fue el caso de 3I/ATLAS. Gracias al brillo sin precedentes del objeto, Opitom, Manfroid, Hutsemékers y su equipo, pudieron medir las proporciones isotópicas del cometa: las cantidades relativas de diferentes formas del mismo elemento.

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Utilizando el instrumento UVES, instalado en el VLT de ESO, el equipo midió las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno en moléculas de cianuro presentes en el gas que rodeaba el cometa. Se sabe que estas proporciones son un buen indicador del origen de un cometa, ya que son muy sensibles a las condiciones físicas del entorno de formación y no se espera que cambien mucho a medida que el cometa viaja por el espacio.

"A diferencia de los cometas de nuestro Sistema Solar, este visitante interestelar lleva proporciones isotópicas inusualmente altas de carbono y nitrógeno", ha explicado Aravind Krishnakumar, investigador de la Universidad de Lieja y coautor del nuevo estudio.

Un estudio similar dirigido por Martin Cordiner, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA (EE. UU.), publicado a finales del mes pasado en Nature, encontró una proporción isotópica similar de carbono, así como niveles elevados de deuterio, también llamado hidrógeno pesado [1]. El estudio utilizó datos del Telescopio Espacial James Webb, un proyecto conjunto de las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa y Canadá.

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En general, los hallazgos del equipo de Opitom indican que, probablemente, el cometa se ha formado en las regiones exteriores alrededor de una estrella antigua de 'baja metalicidad'. Una estrella de baja metalicidad es aquella con pocos elementos más pesados que el helio en su composición, que se cree que se formó cuando el universo era mucho más joven -y menos rico químicamente- que ahora. El equipo sospecha que 3I/ATLAS se originó alrededor de una estrella mucho más antigua que el Sol.

"3I/ATLAS es una oportunidad realmente emocionante para investigar la composición de otro sistema planetario, uno que se formó mucho antes de que existieran nuestro Sol y nuestro Sistema Solar", dice la coautora, Rosemary Dorsey, investigadora de la Universidad de Helsinki (Finlandia). Las pruebas de los estudios de los distintos equipos apuntan a que 3I/ATLAS tiene más del doble de antigüedad que el Sol.

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A medida que el 3I/ATLAS se aleja del Sol y se debilita progresivamente, sus observaciones desde el VLT también están llegando a su fin. El próximo Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO, permitirá mediciones similares para futuros objetos interestelares, incluidos aquellos menos brillantes que 3I/ATLAS. "El campo de los objetos interestelares es aún muy reciente, y realmente no sabemos qué esperar. Cada vez que se descubre uno nuevo, tenemos nuevas sorpresas", ha concluído Opitom.