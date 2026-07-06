Feijóo ve "impropio" que Begoña Gómez, "varias veces imputada", se "pasee por los foros internacionales"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que es "impropio" que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que está "imputada", se "pasee por los foros internacionales", si bien ha señalado que es el juez Juan Carlos Peinado el que deberá decidir si le devuelve el pasaporte para poder viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

A menos de 24 horas para que arranque esa cumbre de la OTAN, el juez aún no ha tomado una decisión sobre si autoriza a Begoña Gómez a viajar como parte de la delegación española a Turquía y después a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. Peinado le impuso medidas cautelares que incluían la entrega del pasaporte y la prohibición de desplazarse al extranjero.

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Al ser preguntado si cree que Begoña Gómez debería poder viajar a la cumbre de la OTAN acompañado al jefe del Ejecutivo, Feijóo ha dicho que él no sabe si "es necesario que las mujeres de los primeros ministros o de los presidentes del Gobierno acudan a la cumbre de la OTAN". Dicho esto, ha añadido que él no es quien para decidir si "la retirada del pasaporte" es "una medida proporcional".

Al ser interrogado de nuevo si ve proporcional esa retirada del pasaporte, el presidente del PP ha recalcado que él no es juez y ha subrayado que él distingue "el ámbito político del ámbito judicial". Según ha añadido, "hay medidas para poder recurrir esa decisión cautelar" y él supone que "las habrán implementado".

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"Pero lo que a mí me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente del Gobierno, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales", ha manifestado el presidente del Partido Popular en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha indicado que él imagina que el "comentario" por parte de otros primeros ministros en "cualquier cumbre donde aparece la mujer del presidente del Gobierno" será decir "'oye que la mujer del presidente de España está imputada por varios delitos'". "Eso debemos de evitarlo como sea", ha afirmado.

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SÁNCHEZ" MANDA A SUS HIJAS A UNIVERSIDADES PRIVADAS"

Por otra parte, el jefe de la oposición ha destacado el hecho de que las hijas del presidente del Gobierno estudien en universidades privadas, después de que Begoña Gómez haya pedido autorización para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija.

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"Está muy bien saber que el señor Sánchez manda a sus hijas a universidades privadas extranjeras. Yo no tengo nada contra eso", ha dicho, si bien ha añadido: "Aquí hay un gran debate sobre lo público y lo privado, pues hombre, no está mal esa información".