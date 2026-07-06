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El ex primer ministro Kim Min Seok anuncia su candidatura para liderar el partido gubernamental

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El ex primer ministro surcoreano Kim Min Seok ha anunciado este lunes su candidatura para liderar el gubernamental Partido Democrático (PD) en un intento por sacar adelante las reformas necesarias que permitan consolidar las acciones de la administración encabezada por el presidente, Lee Jae Myung.

El político surcoreano ha hecho el anuncio poco antes de la convención del partido, prevista para el próximo 17 de agosto, en el que la formación elegirá a su nuevo presidente y a los miembros de su Concejo Supremo, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

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"Con un gran sentido de la responsabilidad para lograr el éxito de la Administración, quiero anunciar mi candidatura para el liderazgo del partido", ha aclarado Kim en un discurso desde la ciudad de Gwangju, en el sur del país y bastión tradicional del PD, de corte liberal.

Así, ha hecho un llamamiento a introducir cambios significativos y ha alertado de que, hasta ahora, la formación ha "fracasado" a la hora de "convertir la aprobación pública de la Administración en grandes apoyos al partido". "Tenemos que restaurar el partido como una fuerza ganadora y resolutiva bajo el liderazgo de Lee", ha señalado.

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Es por ello que ha alertado de que "sin cambios", la formación "podría ser derrotada en las próximas elecciones generales", por lo que es necesario que los miembros del partido "apoyen" su candidatura, tal y como ha explicado.

Kim, gran aliado del presidente, accedió al cargo de primer ministro en julio de 2025, un puesto que ocupó hasta su dimisión la semana pasada. Ahora, está previsto que se enfrente a los diputados Jung Chung Rae y Song Young Gil --quien ya fuera este último líder del partido en el pasado-- para obtener el liderazgo del partido.

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