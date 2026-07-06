Un motín en una prisión de Sri Lanka causa al menos 25 muertos y un centenar de heridos

Colombo, 6 jul (EFE).- Al menos 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un enfrentamiento entre grupos de reclusos en la prisión de Negombo, en la Provincia Occidental de Sri Lanka, informó este lunes a EFE un portavoz policial.

El portavoz indicó que entre los fallecidos figuran cinco funcionarios de prisiones.

Medios locales atribuyeron el enfrentamiento a una fallida transacción de drogas dentro del penal.

Los incidentes comenzaron la noche del domingo, cuando un grupo de reclusos subió a los tejados del centro penitenciario, lo que llevó al despliegue de efectivos policiales, fuerzas especiales y miembros de las Fuerzas Armadas para controlar la situación.

La Policía informó que la seguridad en la prisión fue reforzada para contener los disturbios, aunque los incidentes se reanudaron durante la mañana del lunes, cuando las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de la fuerza para controlar a los reclusos enfrentados.

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Testigos aseguraron haber escuchado varios disparos en el interior de la prisión y haber visto peleas a puñetazos entre internos, así como la salida de varias ambulancias del recinto, donde actualmente se encuentran unos 1.800 presos.

Cientos de familiares de los reclusos se congregaron a las puertas de la prisión con la esperanza de obtener información sobre sus seres queridos.

Según un informe reciente del Comité para la Protección de los Derechos de los Reclusos, la tasa nacional de hacinamiento se sitúa en el 286,6 %, mientras que más del 60 % de los internos son personas que aún están a la espera de juicio.

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En 2020, ocho reclusos murieron y casi medio centenar de personas, entre ellas dos guardias, resultaron heridas durante un motín en una prisión de Colombo, en medio de protestas de presos para reclamar medidas de seguridad tras brotes de covid-19 en cárceles del país. EFE