Muere una persona en un ataque de Ucrania en Bélgorod en una noche en la que Rusia intercepta más de 500 drones

Al menos una persona ha muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han anunciado el derribo de más de 500 drones lanzados por las tropas ucranianas durante la noche.

Las autoridades de Bélgorod han indicado en un breve comunicado en redes sociales que el fallecido es un civil que iba en un vehículo alcanzado por un dron en la localidad de Dunaika, situada en el distrito de Graivoron. "El conductor murió en el acto", han dicho, antes de trasladar sus condolencias a su familia.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 519 aparatos aéreos no tripulados en numerosos puntos del país, incluidas las regiones de Moscú y Leningrado.

Asimismo, ha recalcado que las interceptaciones han tenido lugar también sobre aguas del mar de Azov y en la península de Crimea --anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido internacionalmente--. En la ciudad de Sebastopol se ha registrado un corte del suministro eléctrico por los ataques, si bien ha sido restaurado horas después.

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