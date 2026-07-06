Carmen Lomana rompe una lanza a favor de Bertín Osborne: "Pero no quiero decir nada porque se enfada mucho"

Fan de Juan Luis Guerra, Carmen Lomana no se ha perdido este domingo el concierto que el cantante de 'La birrilubina' ha ofrecido este domingo en la Plaza de España de Sevilla en el Icónica Santalucía Fest, festival que continúa adelante con sus planes de emprender acciones legales contra Isabel Pantoja por cancelar unilateralmente y sin dar explicaciones el show previsto para el pasado 27 de junio en el mismo escenario. Algo que ha sorprendido a la socialité, que con la sinceridad que la caracteriza no ha dejado pasar la ocasión de lanzar un dardo a la tonadillera: "Me parece rarísimo la verdad. Y tampoco muy inteligente, porque creo que para ella sería estupendo poder actuar aquí en Sevilla. Pero yo no sé, pero es que yo a estos Pantoja no los entiendo muy bien, ella sabrá" ha sentenciado.

La madre de Kiko Rivera es uno de los rostros conocidos que aparecen en la nueva lista de morosos de Hacienda, junto a Bertín Osborne, Paz Vega, o Kiko Matamoros entre otros. Respecto al hecho de que el fisco haga públicos los nombres de aquellos que deben más de 600.000 euros, la tertuliana se ha mostrado muy crítica, ya que "lo hacen un poco para avergonzar a la gente, que a la mayoría no les da vergüenza, les da lo mismo... Pero una amiga mía que sale me decía que lo tiene ya prácticamente pagado, pero cuesta mucho que lo quiten por lo visto". "Yo no, no sé, yo creo que eso debería ser privada" ha afirmado tajante.

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Distanciada de Bertín desde que cuestionó su actitud respecto al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén -el presentador no se tomó nada bien sus declaraciones en televisión y le retiró la palabra, negándole incluso el saludo cuando coincidieron en una de las fiestas de José Luis López 'El Turronero'- Carmen ha preferido no decir qué opina de su presencia en esta 'lista negra' a pesar de que sostiene que el pasado abril pagó un millón de euros a la Agencia Tributaria: "¿Ha vuelto a aparecer? No lo sé, yo de Bertín no quiero decir nada, porque se enfada mucho. Que lo arregle con Hacienda, ¿no?" ha sentenciado.