Unai Simón: "Joan y Raya también hubieran conseguido el récord"

El portero de la selección española de fútbol Unai Simón dio mérito "al equipo" por el récord de imbatibilidad en la Copa del Mundo que firmó en la victoria (3-0) ante Austria para llegar a unos octavos de final que será un partido "diferente" contra Portugal.

"Lo del récord habla mejor del equipo que de mí. Llega un momento que el récord de Simón aparece en todos lados, pero el equipo está muy orgulloso del trabajo que está haciendo. Me doy cuenta en que nos han tirado tres veces a puerta, concedemos muy pocas ocasiones. El equipo trabaja por y para ello", dijo en rueda de prensa desde Dallas (Estados Unidos), escenario del duelo del lunes.

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Simón fue más allá y confesó que el récord de 519 minutos sin encajar un gol en el Mundial lo hubiesen logrado también sus compañeros Joan Garcia y David Raya. "Grimaldo está siendo un ejemplo. Son jugadores que son ejemplo porque no les hará gracia no jugar un minuto, pero están entrenando como animales. En eso nos fijamos los que jugamos más minutos. Es lo que me pasa con Joan y David", afirmó.

"Estoy seguro que formamos el mejor trío de porteros del Mundial, cualquiera lo va a hacer bien. Ese récord también lo hubiese conseguido Joan y David. Siempre hay porteros que se dan a conocer como Vozinha o son un ejemplo como Ochoa. La posición de portero es muy determinante, un poco ingrata cuando vienen mal dadas, y no tan agradecida. Somos un poco los villanos, los que paramos los goles, que es de lo que vive el fútbol", dijo.

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Por otro lado, Simón avisó del peligro de Cristiano Ronaldo pese a que no sea el mismo jugador de hace unos años. "El Cristiano que tenemos hoy en el Mundial no es el mismo que el de hace años o en el Madrid, que esté en su mejor momento, pero es verdad que es determinante en el área, tenemos que alejarle. Tiene esa capacidad goleadorea. Se busca él solo la vida. No sé controlarlo. Entiende lo que tiene que hacer. Es determinante en el área. El mejor plan es que nosotros tengamos la pelota en campo rival y que se acerque muy poco a nuestro área", explicó sobre la estrella lusa.

"Hay que centrarse en el juego que nosotros estamos haciendo, venimos de hacer tres buenos partidos, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de la Liga de Naciones. No podemos cometer errores. Estar cerca de ese nivel que todos queremos, de esa selección que se dio en la Eurocopa", añadió.

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"El entrenador es el mismo, el grupo es similar, la manera de jugar va a ser muy parecida a la final de la Nations, tenemos que estar preparados, corregir errores, no tuvimos un juego muy fluidos, ni del todo acertados. Estamos haciendo un trabajo defensivo que es la clave, poder aguantar esa portería a cero como hasta ahora y estar más fluidos en ataque", insistió.

Por otro lado, Simón valoró el nivel que viene alcanzando España en los últimos partidos, sobre todo con el 3-0 a Austria para llegar a octavos, y comparado al despliegue de hace dos años para ser campeones de Europa. "Es verdad que la Eurocopa fue bastante completa, casi perfección, tener ese objetivo siempre es importante, alcanzar ese nivel. Estamos teniendo un Mundial progresivo, nos costó la adaptación al primer partido. Intentando alcanzar un nivel que se puede asemejar a ese de la Eurocopa y mejorarlo", confesó.

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"Para poder ganar a Portugal tendremos que estar cerca de ese nivel. Es mejor presentarte habiendo ganado como lo conseguimos contra Austria, que en penaltis o un juego no fluido, pero cada partido es un mundo. Los rivales van a ser mejores. Venimos en una buena dinámica pero el partido de Portugal va a ser diferente, de tú a tú, más disputado, donde vamos a recibir más ocasiones", dijo.

Además, el portero del Athletic, que agradeció el cariño recibido por Ángel Iribar tras el récord, su ejemplo por el "legado y la huella" que deja en el fútbol, fue preguntado por si Lamine Yamal tiene que defender más. "No hay que convencerle. Tenéis una imagen de Lamine diferente a la que nosotros tenemos. Es un jugador que en ataque es determinante y en defensa nos ayuda mucho. Lo pienso y creo que es verdad. Vemos cómo corre y cómo defiende", explicó.

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"Es una seña de identidad, si es el primero que recupera balones, los demás nos motiva. Tiene ganas de hacer algo grande y todo parte no solo en ataque sino trabajar en defensa con el grupo, él lo sabe. La banda izquierda de Portugal puede ser una de las más ofensivas. Vamos a hacer un buen papel defensivo con él y en lo ofensivo nos va a dar mucho", añadió.

"En un Mundial puedes tener muy buenos jugadores pero las selecciones que más lejos van a llegar son las que saben a lo juegan en defensa y en ataque. Cabo Verde sabía muy bien a lo que jugaba", apuntó, después de que la novata africana estuviera cerca de eliminar a Argentina, como dio problemas a España en el debut.

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