Agencias

Irán mata a dos "terroristas" y detiene a diez miembros de células yihadistas

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Las autoridades iraníes han informado este sábado de la muerte de dos "terroristas" y de la detención de diez miembros más de cuatro células que denominan "takfiris", un término empleado para referirse a los yihadistas suníes.

Las fuerzas de seguridad iraníes han realizado una operación múltiple en las ciudades de Zahedán, Chabahar, Iranshahr, Jash y Taftán, según recoge la televisión pública iraní IRIB. En la operación ha participado también la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite iraní.

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"Se ha descubierto un importante número de armas ligeras y semipesadas que han sido confiscadas en los escondites y casas francas de estos terroristas", ha informado la televisión iraní citando al Ministerio de Inteligencia.

Entre las armas incautadas hay una ametralladora Gurionov, tres fusiles Kalashnikov, 17 pistolas Colt, 14 granadas y un dispositivo Starlink. "El Ministerio de Inteligencia ha pedido a la población que informen de cualquier hecho sospechoso", ha remachado.

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