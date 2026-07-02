Un grupo de 120 investigadores participará desde este jueves en una nueva campaña de excavaciones en Atapuerca

Comienza este jueves, 2 de julio, la nueva campaña de excavaciones en la Sierra de Atapuerta, en Burgos, la número 49 y en la que un grupo de 120 investigadoras participa en los trabajos que se llevarán a cabo en los yacimientos Sima del Elefante, nivel TD3 de la Gran Dolina, Penal y Cueva Fantasma, todos ellos ubicados en la Trinchera del Ferrocarril, así como en la Cueva del Mirador.

A partir de ese día comenzará la excavación del resto de yacimientos, que incluye los ubicados en la Cueva Mayor (Portalón, Sima de los Huesos y Galería de las Estatuas -interior y exterior-), así como el nivel TD6 de la Gran Dolina y Galería, también en la Trinchera del Ferrocarril.

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Enla Sima del Elefante los objetivos de la campaña se centran en continuar excavando el nivel TE7 con el fin de identificar los procesos de formación del nivel y a la vez, aumentar el registro fósil además de que otro gran objetivo planteado se centra en los procesos de erosión y relleno en la base de la Sima.

En la cueva 'La galería', la campaña dará continuidad a la intervención en la subunidad GIIb, ya que continúa aportando evidencias de la "máxima efectividad" de la trampa natural y de la actividad antrópica desarrollada hace más de 250 000 años en el interior de la cavidad.

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En primer lugar, se abordará el contacto TG-TN, una superficie afectada por deformaciones posdeposicionales que presenta concentraciones de fauna e industria lítica asociadas a actividades humanas. En segundo lugar, se intervendrá en la zona próxima a TZ, con presencia de coladas de barro y bloques con restos faunísticos e industria lítica en contacto con las arcillas de la Galería.

En la Gran Dolina los objetivos se centran, L en la unidad TD6 del yacimiento de Gran Dolina, además de que se espera entrar de lleno en el nivel TD6.2, el famoso Estrato Aurora. El objetivo del Equipo Investigador de Atapuerca es profundizar en el conocimiento de la "joya arqueológica y paleoantropológica" que es TD6.

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La campaña de 2026 en Dolina Baja se centrará en avanzar en la excavación del nivel TD3, una de las últimas unidades del yacimiento que aún conserva un importante registro paleontológico.

El yacimiento de Penal consiste en un relleno sedimentario descubierto por el EIA durante un sondeo realizado en los años noventa. El objetivo de la campaña se centrará principalmente en excavar los niveles TP1 y TP2, fundamentales para comprender su relación con los niveles inferiores de Gran Dolina y la evolución de los rellenos de la Trinchera del Ferrocarril.

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Durante la campaña de excavación en Cueva Fantasma se plantea continuar la investigación de algunos de los sectores con mayor potencial arqueológico y estratigráfico del yacimiento. Los trabajos se centrarán, en primer lugar, en la prolongación del sondeo de la unidad CF18 y se continuará la excavación de la unidad CF24 y se abordará la apertura en extensión de la unidad CF26, uno de los niveles más relevantes del Pleistoceno Superior.

Paralelamente, se iniciarán las actuaciones de desbroce y eliminación de la vegetación en la ladera correspondiente a la Boca de Cueva Fantasma.

En la Cueva de El Mirador está previsto continuar interviniendo en los sectores 100 y 200 siguiendo la dinámica de campañas anteriores, se seguirá con la estrategia de profundizar de forma escalonada pegados a techo y a la pared norte.

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