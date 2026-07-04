Una jueza en México otorga libertad condicional a una hermana de un exdirector de Pemex

Ciudad de México, 3 jul (EFE).- Una jueza federal otorgó este viernes una medida cautelar de libertad condicional a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016), acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su presunta participación en el caso de corrupción denominado Agronitrogenados.

Según medios nacionales, la magistrada, Nora Ileana, rechazó enviar a prisión a la familiar de Lozoya, luego de considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) de México no investigó su localización en los últimos tres años.

La togada impuso medidas cautelares como el retiro de su pasaporte, así como su comparecencia quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su presencia en el proceso.

El pasado 2 de julio, la FGR detuvo a Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el caso Agronitrogenados, que se remonta a 2014, cuando Pemex compró la planta de fertilizantes en mención a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa pública.

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La FGR sostuvo que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero.

El ente fiscalizador también afirmó que Gilda Lozoya “probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita” y ratificó que la investigación está vinculada con dicho caso.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó durante su conferencia matutina de hoy en Morelia que este fraude se hizo mediante una compra de una planta de fertilizantes a un sobreprecio de más de doscientos millones de dólares, en los que la hermana de Lozoya estaba vinculada a depósitos monetarios y otros esquemas financieros.

“La fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión y está fuera del país y cuando llega a México se le detiene”, explicó la mandataria.

La decisión de la jueza se da mientras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, continúa enfrentando, bajo prisión domiciliaria, procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

Ciudad de México, 3 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, responde a pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) y rechazó que se trate de una acción con motivaciones políticas.

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“Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación (de Gilda) en el fraude de Agronitrogenados”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde el occidental estado de Michoacán.

La FGR informó el jueves de la detención de Gilda Lozoya por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados, una investigación derivada de la compra en 2014 de una planta de fertilizantes por parte de Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya.

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La Fiscalía sostiene que la operación se realizó con sobreprecio y mediante un esquema de corrupción y lavado de dinero.

“La Fiscalía tiene que dar mayor información, pero este es el contexto en el cual se detiene a esta persona y no tiene nada que ver con un asunto político”, sostuvo.

Sheinbaum recordó que la planta había sido privatizada y posteriormente abandonada antes de ser adquirida por la petrolera estatal.

“Para recordar un poco el fraude de Agronitrogenados que se hizo, fue en una compra de una planta de fertilizantes que en su momento se había privatizado a (Alonso) Ancira (presidente de) Altos Hornos (de México). Esa planta se privatizó y se abandonó, y Pemex la compra”, dijo.

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Recordó, sin embargo, que la compra se hizo a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares y sostuvo que la hermana de Lozoya estaba vinculada a depósitos y otros esquemas financieros investigados por la Fiscalía y que existía una orden de aprehensión previa en su contra.

“La hermana pues está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas en donde la fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión y está fuera del país y cuando llega a México se le detiene”, afirmó.

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En su audiencia inicial, Gilda Lozoya aseguró que su detención “es un caso político” pues dijo que la Fiscalía la ha utilizado a ella, a su mamá y a su cuñada para presionar a su hermano; mientras que su defensa criticó la detención y el uso de la fuerza pública por parte de la FGR en el arresto.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la captura se realizó con apego a los protocolos.

La FGR informó que Gilda Lozoya fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y puesta a disposición del juez federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex entre 2012 y 2016, continúa enfrentando procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.