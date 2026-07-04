Faye anuncia la creación de su propio partido en medio de las tensiones con Sonko

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha anunciado este sábado la creación de su propio partido político, formalizando así su ruptura con PASTEF, la formación que lo llevó al poder, tras un período de crecientes tensiones con su ex primer ministro y actual presidente de la Asamblea Nacional, Ousmane Sonko, según ha informado el portal senegalés IGFM.

El mandatario senegalés habría anunciado esta decisión durante una reunión con más de trescientos alcaldes en el Palacio de la República, ubicado en la capital Dakar.

Este movimiento se produce tras la decisión de Faye de cesar el pasado 22 de mayo a quien fuera su jefe de Gobierno y compañero en PASTEF, Ousmane Sonko.

Las tensiones entre ambos escalaron a raíz de la agenda de reformas, la reestructuración institucional y el proyecto de modificación constitucional impulsados por el presidente Faye. La relación se había tensado especialmente desde marzo, cuando Sonko declaró estar dispuesto a devolver a PASTEF --la formación de ambos-- "a las filas de la oposición" si el mandatario senegalés no se "alineaba" con su visión para el país.

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El actual jefe de Estado senegalés asumió el cargo el 2 de abril de 2024 tras imponerse en la primera vuelta electoral al ex primer ministro Amadou Ba, el candidato oficialista designado para suceder a Macky Sall. Este último dejó el poder tras cumplir sus dos mandatos constitucionales y tras la exclusión de las urnas de Sonko, quien hasta entonces se perfilaba como el principal líder de la oposición..