Chad niega las acusaciones sobre una implicación del país para desestabilizar a la República Centroafricana

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Chad ha negado con rotundidad las acusaciones sobre una presunta implicación del país en un complot para desestabilizar a la República Centroafricana, apuntando que estos señalamientos de formar parte de una "campaña más amplia de desinformación destinada a desacreditar" a la nación, "alterar sus relaciones" bilaterales y "sembrar la desconfianza en la región".

"El Ministerio ha tenido conocimiento, con sorpresa e indignación, de las acusaciones difundidas por ciertos círculos político-mediáticos y en las redes sociales, destinadas a implicar a la República de Chad en un supuesto proyecto de desestabilización de la República hermana de la República Centroafricana", ha negado la cartera a través de un comunicado oficial.

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Desde el Ministerio han reafirmado que el Gobierno del país africano "nunca ha sido, ni nunca será parte de una empresa subversiva dirigida contra un Estado al que consideran 'hermano'".

"Apoyándose en las convicciones panafricanistas y pacifistas del mariscal Mahamat Idriss Déby Itno (presidente de Chad), Chad nunca atacará en lo que respecta al respeto de la soberanía de los Estados, su integridad territorial, su independencia política y el principio de no injerencia en sus asuntos internos, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la Unión Africana y los instrumentos jurídicos de la Comunidad Económica de los Estados de África Central", ha añadido.

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En lo que respecta a las relaciones entre ambas naciones, Exteriores ha asegurado que el presidente Idriss "mantiene con sus homólogos africanos, en particular con los de la República Centroafricana y los Estados de la AES, un diálogo político permanente, basado en la confianza y la voluntad común de promover la paz, la seguridad y el desarrollo".

El Ministerio ha rechazado también las especulaciones que vinculan estas acusaciones con las relaciones entre Chad y Francia, y ha subrayado que sus decisiones diplomáticas son transparentes y respetuosas de los intereses comunes. Asimismo, ha instado a quienes difunden estos rumores a actuar con responsabilidad y exhorta a los medios de comunicación a basarse en hechos verificados.

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El complot al que hace referencia el comunicado se enmarca en una serie de acusaciones y filtraciones en redes sociales y medios digitales que vinculan a Chad con el apoyo logístico y operativo a grupos rebeldes armados en el norte de la República Centroafricana.