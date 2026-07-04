Colombia, Argentina y Egipto toman el último tren a octavos

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Colombia sin mucha dificultad, Argentina exigida hasta el alargue y Egipto obligada a sacar diferencias en tanda de penaltis obtuvieron este viernes las últimas tres plazas libres para completar en el Mundial 2026 la fase de octavos de final que comenzará este sábado y se extenderá hasta el martes 7 de julio.

Ghana puso fin a su andadura en el Mundial al caer ante Colombia por 1-0, la debutante Cabo Verde arrastró al último campeón al tiempo de alargue en el que claudicó por 3-2 y Australia forzó la definición con Egipto en una tanda de penaltis que perdió por 2-4 tras igualar 1-1 en las otras dos instancias.

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Canadá, uno de los tres anfitriones del Mundial, abre este sábado la fase de octavos de final contra Marruecos en la ciudad de Houston a partir de las 17:00 GMT.

El mejor de esta serie se enfrentará con el ganador del pulso entre Paraguay o Francia, que chocarán a las 21:00 GMT de este sábado en Filadelfia.

El 7 Luis Díaz, con la pólvora mojada, y el 10 James Rodríguez, sin varita mágica ni chistera para sacar conejos, han cedido el rol protagónico en Colombia a una defensa que en cuatro partidos solo ha permitido un gol y a una línea ofensiva con nombres como el extremo del Palmeiras Jhon Arias, arquitecto del triunfo magro de hoy; el punta del Sporting portugués Luis Javier Suárez o el creativo Juanfer Quintero, quien ofrece otra dinámica cuando abandona el banco.

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Arias anotó el 1-0 a los 14 minutos y el partido pudo acabar ahí. Por oleadas los cafeteros desnudaron los pecados de un rival más físico, que se abría espacio a trompicones.

El VAR le negó un gol a Lucho, el del Bayern, pero por su precipitación perdió al menos dos oportunidades claras.

Los Cafeteros entusiasmaron con el vértigo imprimido a los contragolpes, pero cuando no fue la mala puntería, Lawrence Ati Zigi emergió para salvar los muebles del naufragio.

Quizá el control del partido y la ventaja en el resultado convenció al seleccionador Néstor Lorenzo a bajar las revoluciones de sus jugadores para evitar el desgaste físico de otros rivales como los tributados hoy por Argentina y Marruecos para clasificarse.

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Suiza, próximo escollo de Colombia, este 7 de julio en Vancouver.

Para Cabo Verde, el Mundial le resultó muy bueno hasta que duró.

Y para la Argentina, según su estandarte, Lionel Messi, muchas cosas tendrán que mejorar hasta el martes, cuando se citen con Egipto en Atlanta por un cupo en cuartos de final.

El partido en Miami comenzó como un calco de los cuatro anteriores de la Albiceleste: gol de Messi, pero a diferencia de los otros, hoy la vida no fue fácil para los pupilos de Lionel Scaloni.

Tras el desconcierto por el golazo en el minuto 29, Vozinha se creció y negó otras dos oportunidades claras al diez, que se aisló con 7 en el liderato de la clasificación de goleadores y elevó a 20 su récord como máximo anotador en la historia de todas las Copas del Mundo.

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Para sorpresa de todos, Deroy Duarte dejó todo igual en el 59 y con el 1-1 llegó el otro hecho inesperado: el equipo africano obligó al actual campeón a jugar tiempo de alargue.

Un pase filtrado por Messi llegó a Lisandro Martínez para inclinar la balanza en el segundo minuto, pero los Tiburones Azules volvieron a empatar con un golazo de Sidny Lopes Cabral en el 103.

Desconcierto total. Los caboverdianos se sintieron cómodos, adelantaron líneas seguros de que el desgaste estaba haciendo el resto para minar las fuerzas de los argentinos.

Pero en sexto minuto del segundo tiempo de la prórroga (m.111) el capitán despachó un córner y el central Cristian 'Cuti' Romero se levantó más que los demás. De cabeza conectó el balón, cuya trayectoria fue encaminada al fondo de la red por Diney Borges.

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Esta vez no fue suficiente Vozinha. Argentina maquilló el mal momento y Cabo Verde se marchó dejando huella.

Hossam Hassan se ganó este viernes un capítulo en la historia del fútbol egipcio al situar a su selección entre las mejores dieciséis de un Mundial.

Pudo ser menos sufrido, pues el centrocampista Enam Ashhour puso adelante a Los Faraones con un gol a los 13 minutos.

Pero la alegría de la clasificación debió ser aplazada por culpa del gol en meta propia en el minuto 55 del defensor Mohamed Hany, quien sin querer se inventó el récord como primer jugador que firma dos autogoles en el mismo Mundial.

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Sin más goles se consumó el tiempo reglamentario y el alargue.

En el minuto 119, en la frontera del fin del alargue con el comienzo de la tanda de penaltis, el entrenador de los Socceroos, Tony Popovic, mandó a la cancha del AT&T Stadium a Mathew Ryan y sacó al titular Patrick Beach

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A los 34 años, con historia en los mundiales de 2014, 2018 y 2022, además de una extensa hoja de servicios profesionales que lo ha llevado a jugar en Valencia, Real Sociedad, Levante, Arsenal y Roma, Ryan es un referente en la selección de su país.

Y un especialista en el arte de atajar penaltis.

Pero la jugada resultó como un tiro en el pie para Popovic pues Ryan nada pudo hacer para neutralizar los remates de los egipcios, que se impusieron por 2-4 en Dallas.

Luego quedó en evidencia que Mohamed Salah y compañía aprendieron a burlar los secretos de Ryan a través de un ordenador que consultaron en plena cancha.