María Corina Machado agradece a EEUU su apoyo en la defensa de los valores de la libertad

Caracas, 4 jul (EFE).- La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz María Corina Machado agradeció este sábado a Estados Unidos su apoyo en la "defensa de los valores de la libertad" en un momento "crucial" para el país suramericano y la región.

"Su apoyo ha sido un testimonio de solidaridad, firmeza y defensa de los valores de la libertad, en un momento crucial para Venezuela y para nuestro hemisferio", indicó la exdiputada en un mensaje publicado en X a propósito del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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Además, reafirmó su compromiso de avanzar unidos por un hemisferio de paz, "donde la opresión sea cosa del pasado y donde la libertad y las oportunidades cobijen a cada uno" de los ciudadanos.

Machado expresó su "más profundo agradecimiento" al pueblo de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a su Gobierno, funcionarios, militares y servidores públicos, "quienes con su compromiso y liderazgo, hacen de ese país una gran nación".

"Venezuela y los Estados Unidos comparten ese mismo ADN republicano. Somos aliados históricos y naturales, unidos por el arraigo de nuestros valores democráticos", agregó.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Las autoridades venezolanas la acusan de presuntos delitos relacionados con terrorismo, conspiración y traición a la patria, cargos que la dirigente rechaza

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La líder opositora insistió el viernes en que regresará a Venezuela y recalcó que busca contribuir con la emergencia tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado 2.954 fallecidos y 16.592 heridos.

Según The Wall Street Journal, el Gobierno de Trump habría presionado a Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política tras los terremotos que azotaron al país.

Tras los terremotos del pasado 24 de junio, Machado anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

La exdiputada sostuvo que no ha solicitado protección para regresar al país petrolero ni que se le asigne ningún tipo de recurso de seguridad. EFE